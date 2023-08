16 комментариев

Спасибо тебе, Тодд Боули.

Привет! Меня зовут Кирилл, я почти 20 лет болею за «Челси». И этот сезон будет первым, которого я не жду.

Возможно, многих это удивит – как так? Почему не хочешь поскорее игры любимой команды, ведь там самая масштабная перестройка с 2003-го – это же интригует и вселяет оптимизм.

Но моя мотивация реально на нуле. И вот почему.

Я влюбился в харизматичный «Челси». Сейчас звезд нет

Тодд Боули запустил в команде кардинальные изменения. Первым вылетел директорат – Марина Грановская и Петр Чех расстались с «Челси» еще прошлым летом. Позже раскидали игроков: из стартового состава финала Лиги чемпионов-2021 остались лишь Рис Джеймс, Тиаго Силва и Бен Чилуэлл. Ушел даже Кепа Аррисабалага.

«Челси» полностью обновился. Пришли молодые и голодные, но без опыта, больших достижений и трофеев. В раздевалке почти не осталось лидеров. Кто будет распылять авторитет и вдохновлять – Чуквуэмека, Нкунку или Мудрик? Показательно, что новым капитаном стал Рис Джеймс – он «синий» с шести лет, но ему всего 23. Да, Терри получил повязку в том же возрасте, но на Джоне она смотрелась органичнее: его харизма впечатляла даже через телевизор.

Рис кажется зеленым и порой неуравновешенным. В начале августа в товарищеском матче против «Боруссии» Джеймс пошел в стык с Мариусом Вольфом – точно мог убрать ногу, но пошел до конца и рисковал нанести сопернику серьезную травму. Если бы на матче был ВАР, Рису еще больше рисковал бы удалением. Таких спорных по поведению эпизодов у Джеймса уже достаточно. Надеюсь, капитанская повязка добавит ответственности.

Раньше перестройки проходили более плавно. На место Дидье Дрогба, Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри приходили Эден Азар, Диего Коста и Сезар Аспиликуэта. Расставаясь с легендами, фанаты «Челси» грустили, но понимали – без них у клуба есть будущее, на место ветеранов приходили готовые звезды. Сейчас это будущее очень далекое .

Теперь в «Челси» под легендарными номерами будут выступать пацаны без бэкграунда. Михаил Мудрик взял 10-й, Нони Мадуэке – 11-й, Ливай Колвилл – 26-й. Только восьмерка Энцо Фернандеса не вызывает сомнений – за полгода в Лондоне аргентинец уже доказал высокий уровень. А еще он чемпион мира.

Я верю в этих ребят, но не слишком ли самонадеянно верить только в них? Прямо сейчас для «Челси» попасть в заветную пятерку (или четверку – все зависит от выступлений английских команд в еврокубках и распределения мест, напрямую попадающих в Лигу чемпионов) кажется грандиозным успехом. Пару лет назад наши фанаты всерьез рассчитывали на чемпионство.

Вспомним последнюю большую закупку при Абрамовиче.

Хаким Зиеш – один из самых ярких креативщиков Европы, который пришел из «Аякса», добравшегося до полуфинала Лиги чемпионов. Тимо Вернер – из «Лейпцига», забив 28 мячей в 34 играх в сезоне. Кай Хавертц – молодой талант, которого хотели все топ-клубы, а забрал «Челси» благодаря ковиду (у остальных были финансовые трудности). Бен Чилуэлл – левый защитник сборной Англии, к которому приглядывались и другие топ-клубы АПЛ. Тиаго Силва – пришел сразу после финала Лиги чемпионов.

Да, многие из той закупки Абрамовича не заиграли, но громкие трансферы демонстрировали статус. Когда-то в «Челси» хотели перейти Фабрегас, Коста, Азар – одни из лучших на своих позициях. Сейчас в клуб приходят только молодые ребята, которым еще доказывать и доказывать. Они могут стать великими, но «Челси» – клуб, некогда позволявший себе покупать качество сразу, а не выращивать молодежь самостоятельно прямо в основной команде.

Есть сомнения, что Почеттино справится с таким составом. А нервы Боули могут не выдержать

Аргентинец на пресс-конференциях говорит, что руководство предоставит ему нужные инструменты. С тех пор в «Челси» не пришел ни один новичок, которого сразу можно встроить в стартовый состав (Николас Джексон и Кристофер Нкунку присоединились к команде чуть раньше).

«Челси» все лето безуспешно гоняется за Мойсесом Кайседо. Тем временем в центре поля в первом туре против «Ливерпуля» придется выпускать Энцо и Конора Галлахера. Похоже ли это на пару полузащитников, с которой можно попасть в Лигу чемпионов? Не очень.

Через Нкунку строилась атака «Челси» на предсезонке, но теперь он вылетел до декабря. Альтернативы французу на данный момент нет. Кристо мог стать главной звездой этой команды, но как минимум четыре месяца Почеттино придется жить без него.

Джексон ярко провел товарищеские матчи, но за спиной у него один неровный сезон в большом футболе. Сможет ли он быть стабильным в сложнейшей АПЛ? Наивно на это рассчитывать. А если он получит травму, единственным нападающим останется Армандо Броя. У албанца один полноценный сезон в АПЛ – за «Саутгемптон» Броя забил шесть мячей в 32 матчах. Сейчас Армандо восстанавливается после разрыва крестообразных связок. В какой форме он будет – непонятно. Да и до травмы он не впечатлял.

Почеттино качественный тренер, но хватит ли его скиллов, чтобы зажечь с таким составом? Боюсь, что в какой-то момент у Боули могут сдать нервы (хотя в недоработках по составу виновато именно руководство), как это было с Грэмом Поттером, которому тоже обещали время.

Мне непонятно, чего добивается руководство. Разрываются, чтобы успеть везде – а смысл?

Боули много говорил о том, что клуб будет финансово успешен только в случае побед. Получается, Тодд заинтересован в победах? В прошлом сезоне Боули и фанаты «Челси» наблюдали сплошные провалы: 12-е место в АПЛ, вылет из Лиги чемпионов от «Мадрида» в четвертьфинале и двойной нокаут на первых стадиях внутренних кубков. Побед вообще не осталось – мы дождались всего одну за 14 последних матчей прошлого сезона.

Новое руководство продолжает разрываться в попытке успеть везде: строительство нового стадиона, создание мультиклубной системы, покупка молодых игроков в академию. Но ведь фокус в первую очередь должен быть на основной команде, а для этого делается слишком мало. Клуб тратит большие деньги на укрепление состава, но надеется только на перспективу.

Почеттино говорил: «Такой клуб должен побеждать вчера и сегодня. Не завтра». Кажется, мантра аргентинца идет вразрез с тем, что делает руководство. Они трудятся для завтрашнего дня.

Без сегодняшних побед завтрашний триумф может не случиться.

Энтузиазм пропал. Вместо него вопросы, а ответов нет

Нет, я буду смотреть сезон. Буду болеть за любимую команду и надеяться, что все наладится. Но за два года «Челси» изменили до неузнаваемости. В этом составе почти не осталось футболистов, в которых влюбляешься за их игру, интервью, поступки. Это постепенный процесс. А сейчас передо мной стартовый состав из игроков, которых год назад тут не было. Как они оказались в «Челси»?

Этот состав не готов, в нем не хватает важных для тренера деталей. Возможно, часть вопросов к концу летнего окна закроют. Но будут ли они оперативно решаться в дальнейшем? Или руководство и продолжит политику перспективных покупок, игнорируя сиюминутные требования?

Вопросы риторические, но их так много, что вместо интриги к новому сезону фанаты «Челси» получают головную боль. Она притупляет чувство радости и восторга. Вот поэтому я и не жду старта нового сезона.

Фото: East News/MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Alex Broadway, Kevin C. Cox, Patrick Smith; Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency/Global Look Press