8 комментариев

Клуб пытался успеть везде.

Чуть больше года назад «Челси» приобрел консорциум во главе с Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали. Первый сезон получился провальным: «Челси» занял 12-е место в АПЛ, вылетел на первых стадиях домашних кубков, а в 1/4 финала Лиги чемпионов без шансов уступил «Мадриду».

За год «Челси» превратился из гранда европейского футбола в команду с хаотичным руководством и бесконечными трансферами.

Но так кажется лишь на первый взгляд. Да-да, на самом деле у Боули действительно есть стратегия.

Две закупки на 600 млн фунтов. Что это было?

Летнюю кампанию 2022-го занесем в один из самых главных провалов нового руководства. Боули снял всех директоров и, не назначив новых, лично занимался покупкой игроков. В итоге за всех новичков «Челси» откровенно переплатил, а некоторых наградил слишком щедрыми контрактами: зарплата Стерлинга составила 325 тысяч фунтов в неделю, Кулибали получал 295 тысяч (самые высокооплачиваемые футболисты в команде). Для купленных летом игроков сезон-2022/23 успешным тоже не стал: Марк Кукурелья проиграл конкуренцию Бену Чилуэллу, Карни Чуквуэмека провел всего 323 минуты в чемпионате, а Уэсли Фофана дважды выбывал из-за травмы (этим летом вообще порвал крестообразные связки).

А вот зимняя кампания воспринимается совсем иначе: «Челси» приобрел молодых игроков на проблемные позиции. Бенуа Бадьяшиль обошелся в 40 млн евро и сразу пробился в основу, 120 млн за Энцо Фернандеса уже не кажутся бешеной переплатой, а молодые Михаил Мудрик и Нони Мадуэке в перспективе закроют фланги атаки на долгие годы.

Разница двух трансферных окон очевидна: если летом переговорщиком вынужденно выступал Боули, то к январю появился спортивный директорат из Пола Уинстэнли (пришел из «Брайтона») и Лоренса Стюарта (переманили из «Монако»). Суммы трансферов стали более сдержанными (хотя все равно временами кажутся завышенными), а контракты – систематизированы (об этом позже).

«Челси» рано или поздно пришлось бы устраивать перестройку: многие игроки победной Лиги чемпионов-2021/22 (Тиаго Силва, Матео Ковачич, Нголо Канте, Жоржиньо, Сезар Аспиликуэта) уже прошли пик и в ближайшие годы вряд ли тянули на лидеров топ-клуба. По окончании сезона-2021/22 команду покинули Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер – им была необходима замена. Масштабная закупка на пустующие позиции (и в перспективе ослабевающие) смотрелась логично.

Массовые продажи лета 2023-го: исправление ошибок старого и нового руководства и форматирование зарплатного фонда

Переходный период совпал с желанием Боули пересмотреть зарплатный фонд «Челси». При Абрамовиче игроки получали хорошие оклады, а бонусы за победу в турнирах выплачивались на всю команду. Новое руководство изменило структуру: теперь существенная доля оклада каждого игрока зависит от успехов всей команды. Непопадание в Лигу чемпионов обошлось звездам «Челси» очень дорого: по информации Мэтта Лоу из The Telegraph, зарплата некоторых футболистов с новыми контрактами упала на 30-40%.

Из новичков контракт с такой системой выплат не подписали только Стерлинг и Кулибали – они были первыми трансферами при Боули, тогда систему еще не ввели. Обновленная версия контрактов добралась и до игроков из прошлой эпохи. Рис Джеймс, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл и даже Маркус Беттинелли (резервный вратарь) подписали схожие соглашения. Показательна история Чалобы: в ноябре 2021-го старое руководство продлило контракт с защитником на 4,5 года, а ровно через год новые владельцы переподписали Трево еще раз.

Были и несогласные. Кай Хавертц отказался от нового контракта, и клуб с ним расстался – немец перешел в «Арсенал». Сага с продлением Мэйсона Маунта была сложнее, но суть та же – если футболист не хочет продлевать контракт на условиях «Челси», то он не нужен. Даже если это воспитанник, который провел в системе клуба 18 лет.

От предыдущего руководства Боули досталась большая группа высокооплачиваемых игроков, которые много лет скитались по арендам: Росс Баркли, Дэнни Дринкуотер, Миши Батшуайи, Тьемуэ Бакайоко и другие. Марину Грановскую критиковали за то, что она отправляла их в новые аренды и при этом продлевала контракты: клуб хотел дождаться удачной аренды и продать. Но на практике целая ненужных игроков становилось только больше. Новое руководство уже прошлым летом пошло на кардинальные изменения: контракты Баркли и Дринкуотера разорвали, а Батшуайи не продлилиь. Бакайоко отпустили этим летом, скорее всего так поступят и с Абдулом Рахманом Баба, которого бесплатно готов приютить ПАОК.

В итоге за три трансферных окна Боули практически пересобрал зарплатный фонд команды. На старых контрактах в «Челси» остались лишь Кепа Аррисабалага и Хаким Зиеш. К началу сезона должен остаться только баск.

Снижение зарплаты из-за непопадания в еврокубки не просто мощная мотивация для команды, но и способность регулировать финансы в сезонах, когда клуб лишается дополнительной прибыли от участия в таких турнирах.

Боули еще не решил, как провести реконструкцию стадиона: могут переехать и снести «Стэмфорд Бридж»

Одним из негласных условий приобретения «Челси» было решение проблемы со стадионом. «Стэмфорд Бридж» вмещает чуть больше 40 тысяч зрителей, для топ-клуба это смешные цифры.

Первые изменения уже произошли – обновились вывески. Прошлой осенью медиа писали о масштабной реконструкции на 1,5 млрд фунтов, даже архитектора назначили – Дженет Мари Смит с конца 80-х занимается переоборудованием спортивных объектов в США, а с 2012-го работает в «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбольной команде Боули).

В течение сезона появлялись разные новости. В октябре Daily Mail говорил о покупке дополнительной земли вокруг стадиона. Это позволило бы расширить площадь «Бриджа» при реконструкции. Сообщалось, что трибуны улучшат поэтапно, не закрывая арену для посещений. Позже инсайдеры утверждали, что руководство «Челси» все же посчитало этот вариант нецелесообразным.

Но уже в ноябре возникли слухи, что «Челси» все же рассматривает полноценный переезд на другой стадион. Увеличение размеров «Стэмфорд Бридж» – сложный во всех смыслах процесс: нужно договариваться с местными жителями, выкупать площадь и опускать стадион ниже текущего уровня. Строительство новой арены в другом месте обойдется дешевле. Но болельщики не простят подобного решения, да и юридически руководство «Челси» не сможет перевезти клуб на другой стадион из-за Chelsea Pitch Owners – это фанаты команды, которые на самом деле владеют полем на «Стэмфорд Бридж». Любые изменения стадиона и переезд должны быть согласованы с ними.

В марте The Telegraph вышел с новостями о том, что стадион вообще снесут и построят заново. Через месяц Daily Mail сообщил, что реконструкция обойдется «Челси» в 2 млрд фунтов.

The Guardian в июне рассказал, что «Челси» выкупил большую часть земли рядом со стадионом. Это было непросто: у «Бриджа» стоял особняк сэра Освальда Столла. Одноименная компания размещала там пенсионеров и ветеранов. Эту землю в будущем используют для расширения арены.

В случае полного сноса клубу придется на несколько лет переехать на другой стадион. Боули успел обсудить вариант с арендой «Крейвен Коттедж» (стадион «Фулхэма»). Из других вариантов – «Твикенхэм» (регбийный стадион на 80 тысяч мест) и «Уэмбли». Окончательное решение пока не принято.

Развитие молодежи – по плану Абрамовича

Единственный отдел, который при новых владельцах остался практически нетронутым, это руководство академии «Челси». Более того, Нил Бат получил повышение: глава академии стал директором по развитию футбола, а на его место пришел Джим Фрейзер, правая рука Бата.

Бат и Фрейзер сформировали долгосрочную стратегию развития молодежи – Vision 2030. Вкратце: к 2030 году существенная часть основного состава должна состоять из выпускников академии.

Vision 2030 появился при Абрамовиче, уже тогда начались и трансферы в резервную команду: Мэйсон Барстоу перешел из «Чарльтона», начались переговоры с Габриэлем Слониной. Боули понравилась стратегия, поэтому «Челси» продолжает покупать молодых футболистов для юношеских команд: выпускников академий английских клубов (Зак Стардж из «Брайтона» и Омари Хатчинсон из «Арсенала») и звездочек из других стран (Чезаре Касадеи из «Интера» и Андрей Сантос из «Васко да Гамы»).

Результаты уже есть: в прошлом году «Челси» едва не вылетел из АПЛ-2 (чемпионат резервных команд), в этом – заняли третье место, уступив лишь «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Начало мультиклубной эпохи: Боули начал с Франции

В сентябре прошлого года Тодд выступал на экономическом форуме SALT, где впервые заговорил о мультиклубной системе вокруг «Челси»: «Мы собираемся расширять базу ресурсов, создав мультиклубную модель. Мне бы хотелось, чтобы мы расширяли зону присутствия. Уже есть «Ред Булл» и «Ман Сити», которые показали преимущества владения клубами в разных странах.

Вызов, который стоит сейчас перед «Челси» – найти возможность для игровой практики 18-20-летних звездочек. Безусловно, можно отдать их в аренду, но это все равно что доверить их развитие кому-то другому.

Наша задача в том, чтобы показать молодым игрокам пути, по которым они смогут попасть в основной состав «Челси». При этом параллельно они смогут получать драгоценное игровое время. Как это сделать? С помощью другого европейского клуба, который тоже конкурентоспособен».

В сентябре провалилась первая попытка приобрести другую команду: продажа «Лиона» Джонатану Текстору была на финальных этапах, Боули не успел переубедить Жан-Мишеля Оласа продать клуб ему. Тодд пробовал приобрести бразильский «Сантос», но и тут отказали.

В марте португальская газета Record сообщила, что Боули предлагал около 44 млн фунтов за 75% доли «Портимоненсе», но вновь получил отказ. Успех пришел лишь в июне: консорциум Blueco (именно так назвали себя Боули, Эгбали и другие члены правления «Челси») приобрел почти 100% французского «Страсбура». При этом действующий президент клуба, Марк Келлер, сохранил пост.

Боули уверен: покупка команд за пределами Англии позволит клубу распространить влияние в разных чемпионатах. Следить за звездами в других турнирах проще, если ты в них участвуешь. Да и футболистов приятнее отдавать в клубы-партнеры: появляются гарантии, что игроки получат практику.

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«Челси» при новых владельцах пытается развиваться в самых разных областях. Это важный момент для топ-клуба. Проблема в том, что в первый же сезон Боули и компания взвалили на себя слишком много. Отсутствие опыта в европейском спорте привело к предсказуемым ошибкам.

Назревавшая перестройка началась слишком болезненно, поскольку изменения касались многих областей. Сейчас «Челси» стабилизировал процесс: резких движений стало меньше, а решения выглядят взвешенно. Болельщики «Челси» вполне могут рассчитывать на возвращение статуса гранда.

Фото: IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press; Gettyimages.ru/Naomi Baker, Alex Broadway, Ryan Pierse, Alex Davidson