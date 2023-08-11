19 комментариев

Это точно все?

«Ливерпуль» ищет опорного полузащитника на замену Фабиньо перед стартом сезона Премьер-лиги. Еще утром казалось, что клуб увел из-под носа «Челси» Мойсеса Кайседо.

За игрока «Брайтона» и сборной Эквадора приготовили рекордные для «Ливерпуля» и АПЛ деньги – 110 млн фунтов (127 млн евро). Да, даже больше, чем за Деклана Райса и Энцо Фернандеса.

Юрген Клопп подтвердил, что договоренность между клубами по переходу была достигнута. Оставалось согласовать переход с игроком, провести медобследование и подписать контракт. Но...

«Ливерпуль» перехватил Кайседо за сутки, но потерял еще быстрее

Исходные позиции на 9 августа

🔵 «Челси» хотел подписать Кайседо еще в январе. Тогда «Брайтон» уперся и не отпустил эквадорца ни в «Арсенал», ни к Тодду Боули.

Летом «Челси» вернулся к кандидатуре эквадорского опорника. По версии Давида Орнштейна, к концу июля лондонцы сделали «Брайтону» 4 предложения в размере 60,65,70 и 80 млн фунтов. Все отклонили – ребята с юга Англии настаивали на 100+ млн фунтов.

🔴 «Ливерпуль» тоже искал опорника все лето – особенно активно после уходов Фабиньо и Хендерсона. Основной кандидатурой видели Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

За 19-летнего бельгийца требовали 50 млн фунтов – «Ливерпуль» сделал два предложения, которые были ниже (последнее – в районе 46 млн фунтов).

9 августа

🔵 Вечером «Челси» неожиданно переключились на Лавию – об этом сообщили журналисты местного Echo и Давид Орнштейн.

Тодд Боули предложил 48 млн фунтов – это больше последнего предложения «Ливерпуля», но меньше требуемой «Саутгемптоном» суммы в 50 млн фунтов. Его отклонили.

Была версия, что таким образом «Челси» сбивал цену «Брайтона» на Кайседо. Параллельно «синие» договорились с полузащитником Тайлером Адамсом из «Лидса».

Но вариант реального интереса к Лавии тоже был очень вероятен. Важный факт: в свое время Ромео в «Ман Сити» и «Саутгемптон» привел Джо Шилдс, который теперь работает в «Челси» содиректором по подбору игроков и молодых талантов.

Болельщики «Ливерпуля» сильно занервничали – появилась реальная перспектива упустить цель, которую вели все лето. И войти в сезон без опорного полузащитника.

10 августа

🔴 По словам Мэтт Лоу из The Telegraph, предложение «Челси» по Лавии – ответ на действия «Ливерпуля», который внезапно переключился на Кайседо.

Параллельно близкий к «Ливерпулю» Пол Джойс объяснил расклад сил: клуб не хочет переплачивать за Лавию, потому что не оценивает его на 50 млн фунтов, а Кайседо раньше считали недосягаемым (но цену в 100 млн фунтов – оправданной).

Сделав предложение «Брайтону», «Ливерпуль» проверил доступность игрока. Тем более что у клуба все в порядке с трансферным бюджетом – к уже выделенной на новичков сумме добавились средства от переходов Хендерсона и Фабиньо в Саудовскую Аравию.

🔵 В какой-то момент в переговоры вклинилась даже «Бавария» – в этот момент как раз подвис переход Харри Кейна за 100+ млн фунтов. А Томас Тухель несколько раз заявлял, что ему нужен профильный опорный полузащитник-разрушитель.

Но все подчеркивали: преимущество в гонке сейчас у «Челси» – у них уже были согласованы детали с игроком. «Бавария» же буквально проверяла почву.

🔴 «Брайтон» фактически устроил аукцион между «Ливерпулем» и «Челси» и хотел закрыть сделку уже в четверг. Который, кстати, уже несколько дней как съехал с базы «Брайтона» и сидел на чемоданах в Лондоне в ожидании развязки.

Все близкие к «Ливерпулю» журналисты, а также Орнштейн, Фабрицио Романо и Sky Sports сообщили, что «Ливерпуль» готовит рекордную сумму для подписания Кайседо. Оставалось убедить самого игрока.

🔵 Мойсес вроде бы заинтересовался «Ливерпулем» – следующим утром даже планировался разговор с Клоппом. Возможно, с участием Алексиса Мак Аллистера, который переехал в Мерсисайд в июне.

🔴 В ночь на пятницу, кажется, никто из инсайдеров не спал. Фабрицио Романо и Давид Орнштейн дружно дали сообщили: «Челси» предложил 100 млн фунтов с учетом бонусов, «Ливерпуль» – 110 с учетом бонусов. Предложение «красных» приняли, аукцион закрыли.

«Ливерпуль» надеялся в пятницу утром согласовать все детали с Кайседо, провести медобследование и как можно быстрее презентовать новичка.

11 августа

🔴 На пресс-конференции Клоппа перед матчем с «Челси» (красиво, да?) сомнения отпали: Кайседо едет в «Ливерпуль».

«Могу подтвердить, что сделка была согласована. Мы пошли на это и, стоит признать, клуб приложил все усилия. Посмотрим, что будет дальше, и от этого будем отталкиваться. Не могу ничего сказать про медосмотр, я не знаю».

А еще Клопп сказал, что ошибался, когда после трансфера Погба в «Ман Юнайтед» обещал не тратить по 100 млн на одного игрока.

«Все поменялось. Нравится ли мне это? Нет. Осознал ли я, что был неправ? Да. Я никого не виню. Но мы должны сделать все, чтобы все наши ресурсы были направлены на максимальное усиление команды».

🔵 Близкий к «Челси» журналист Джейкоб Штейнберг утром написал: лондонский клуб все еще не вышел из переговоров и надеется перехватить игрока, Тодд Боули перебьет предложение «Ливерпуля» – 110 млн.

В «Челси» настаивали, что Кайседо хочет именно в Лондон. А Sky добавил, что игрок за ночь охладел к «Ливерпулю».

🔵 В полдень по лондонскому времени Фабицио Романо сообщил: Кайседо отказал «Ливерпулю» – потому что хочет перейти только в «Челси». Он хочет придерживаться слова, данного лондонцам, к тому же личные условия были согласованы еще в мае.

Теперь Тодду Боули надо переубедить «Брайтон».

Сага не закончена.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Michael Steele, Justin Setterfield, Mike Hewitt