19 комментариев

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Драка за Кайседо – кино! «Ливерпуль» увел игрока из-под носа у «Челси», но рано радовался

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Это точно все?

«Ливерпуль» ищет опорного полузащитника на замену Фабиньо перед стартом сезона Премьер-лиги. Еще утром казалось, что клуб увел из-под носа «Челси» Мойсеса Кайседо.

За игрока «Брайтона» и сборной Эквадора приготовили рекордные для «Ливерпуля» и АПЛ деньги – 110 млн фунтов (127 млн евро). Да, даже больше, чем за Деклана Райса и Энцо Фернандеса.

Юрген Клопп подтвердил, что договоренность между клубами по переходу была достигнута. Оставалось согласовать переход с игроком, провести медобследование и подписать контракт. Но...

«Ливерпуль» перехватил Кайседо за сутки, но потерял еще быстрее

Исходные позиции на 9 августа

🔵 «Челси» хотел подписать Кайседо еще в январе. Тогда «Брайтон» уперся и не отпустил эквадорца ни в «Арсенал», ни к Тодду Боули. 

Летом «Челси» вернулся к кандидатуре эквадорского опорника. По версии Давида Орнштейна, к концу июля лондонцы сделали «Брайтону» 4 предложения в размере 60,65,70 и 80 млн фунтов. Все отклонили – ребята с юга Англии настаивали на 100+ млн фунтов.

🔴 «Ливерпуль» тоже искал опорника все лето – особенно активно после уходов Фабиньо и Хендерсона. Основной кандидатурой видели Ромео Лавиа из «Саутгемптона».

За 19-летнего бельгийца требовали 50 млн фунтов – «Ливерпуль» сделал два предложения, которые были ниже (последнее – в районе 46 млн фунтов). 

9 августа

🔵 Вечером «Челси» неожиданно переключились на Лавию – об этом сообщили журналисты местного Echo и Давид Орнштейн.

Тодд Боули предложил 48 млн фунтов – это больше последнего предложения «Ливерпуля», но меньше требуемой «Саутгемптоном» суммы в 50 млн фунтов. Его отклонили.

Была версия, что таким образом «Челси» сбивал цену «Брайтона» на Кайседо. Параллельно «синие» договорились с полузащитником Тайлером Адамсом из «Лидса».

Но вариант реального интереса к Лавии тоже был очень вероятен. Важный факт: в свое время Ромео в «Ман Сити» и «Саутгемптон» привел Джо Шилдс, который теперь работает в «Челси» содиректором по подбору игроков и молодых талантов.

Болельщики «Ливерпуля» сильно занервничали – появилась реальная перспектива упустить цель, которую вели все лето. И войти в сезон без опорного полузащитника.

10 августа

🔴 По словам Мэтт Лоу из The Telegraph, предложение «Челси» по Лавии – ответ на действия «Ливерпуля», который внезапно переключился на Кайседо.

Параллельно близкий к «Ливерпулю» Пол Джойс объяснил расклад сил: клуб не хочет переплачивать за Лавию, потому что не оценивает его на 50 млн фунтов, а Кайседо раньше считали недосягаемым (но цену в 100 млн фунтов – оправданной).

Сделав предложение «Брайтону», «Ливерпуль» проверил доступность игрока. Тем более что у клуба все в порядке с трансферным бюджетом – к уже выделенной на новичков сумме добавились средства от переходов Хендерсона и Фабиньо в Саудовскую Аравию.

🔵 В какой-то момент в переговоры вклинилась даже «Бавария» – в этот момент как раз подвис переход Харри Кейна за 100+ млн фунтов. А Томас Тухель несколько раз заявлял, что ему нужен профильный опорный полузащитник-разрушитель.

Но все подчеркивали: преимущество в гонке сейчас у «Челси» – у них уже были согласованы детали с игроком. «Бавария» же буквально проверяла почву. 

🔴 «Брайтон» фактически устроил аукцион между «Ливерпулем» и «Челси» и хотел закрыть сделку уже в четверг. Который, кстати, уже несколько дней как съехал с базы «Брайтона» и сидел на чемоданах в Лондоне в ожидании развязки.

Все близкие к «Ливерпулю» журналисты, а также Орнштейн, Фабрицио Романо и Sky Sports сообщили, что «Ливерпуль» готовит рекордную сумму для подписания Кайседо. Оставалось убедить самого игрока. 

🔵 Мойсес вроде бы заинтересовался «Ливерпулем» – следующим утром даже планировался разговор с Клоппом. Возможно, с участием Алексиса Мак Аллистера, который переехал в Мерсисайд в июне.

🔴 В ночь на пятницу, кажется, никто из инсайдеров не спал. Фабрицио Романо и Давид Орнштейн дружно дали сообщили: «Челси» предложил 100 млн фунтов с учетом бонусов, «Ливерпуль» – 110 с учетом бонусов. Предложение «красных» приняли, аукцион закрыли.

«Ливерпуль» надеялся в пятницу утром согласовать все детали с Кайседо, провести медобследование и как можно быстрее презентовать новичка.

11 августа

🔴 На пресс-конференции Клоппа перед матчем с «Челси» (красиво, да?) сомнения отпали: Кайседо едет в «Ливерпуль». 

«Могу подтвердить, что сделка была согласована. Мы пошли на это и, стоит признать, клуб приложил все усилия. Посмотрим, что будет дальше, и от этого будем отталкиваться. Не могу ничего сказать про медосмотр, я не знаю».

А еще Клопп сказал, что ошибался, когда после трансфера Погба в «Ман Юнайтед» обещал не тратить по 100 млн на одного игрока. 

«Все поменялось. Нравится ли мне это? Нет. Осознал ли я, что был неправ? Да. Я никого не виню. Но мы должны сделать все, чтобы все наши ресурсы были направлены на максимальное усиление команды».

🔵 Близкий к «Челси» журналист Джейкоб Штейнберг утром написал: лондонский клуб все еще не вышел из переговоров и надеется перехватить игрока, Тодд Боули перебьет предложение «Ливерпуля» – 110 млн. 

В «Челси» настаивали, что Кайседо хочет именно в Лондон. А Sky добавил, что игрок за ночь охладел к «Ливерпулю». 

🔵 В полдень по лондонскому времени Фабицио Романо сообщил: Кайседо отказал «Ливерпулю» – потому что хочет перейти только в «Челси». Он хочет придерживаться слова, данного лондонцам, к тому же личные условия были согласованы еще в мае.

Теперь Тодду Боули надо переубедить «Брайтон».

Сага не закончена. 

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Michael Steele, Justin Setterfield, Mike Hewitt

19 комментариев

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kotopandych
Для красоты осталось еще чтобы и Ливерпуль, и Челси по-быстрому какую-нибудь так себе замену купили и оба остались без Кайседо.
+7
0
+7
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Rad0
Господи, неужели нашёлся альтернативно-одарённый, который всерьёз припомнил Клоппу его слова из 2016...
+8
-4
+4
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аdidаs
Не могу припомнить, когда большие клубы участвовали в натуральном аукционе за игрока, вообще что ли опорников в мире не осталось. С каким скрежетом Интер Брозовича в Аравию продавал, щас может быть ливерпуль и забрал бы его за нормальные деньги, раз уж такой рамс пошел
+2
0
+2
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Monksik Murkin
за посредственного игрока такая битва и такие сумасшедшие ценники )
+2
0
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|phantom|
А ведь ещё не так давно (?) Канте после чемпионства с Лестером переходил за 40 млн, и даже тогда находились люди, которые считали это переплатой за "кота в мешке с одним сезоном". Во времена были.
+2
0
+2
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Live_Kost
Нужно ни Ливерпулю ни Челси не покупать его. Пусть остаётся в своём Брайтоне и кусает локти
+2
0
+2
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DolJun
это точно все?
---
конечно нет. точно все может не быть, даже когда есть фото в футболе.
https://i2-prod.manchestereveningnews.co.uk/incoming/article20721043.ece/ALTERNATES/s1200c/1_GettyImages-52831728.jpg
+2
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|phantom|
Ответ Billy_Shears
По-моему очевидно, что Челси сделал вид, что переключился с Кайседо, чтобы сбросить цену. Ливер делает вид, что готов купить Кайседо, чтобы Челси отстал от Лавии. Теперь Челси переплатит за Кайседо, а Ливерпуль спокойно возьмёт Лавию.
Только Клоппа, видимо, забыли предупредить.
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Ренат Довлятчин
Ответ kotopandych
Для красоты осталось еще чтобы и Ливерпуль, и Челси по-быстрому какую-нибудь так себе замену купили и оба остались без Кайседо.
эт прям плюс)
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Петя Шпротов
Ответ DolJun
а что не так? ну всмысле слова про 100 лямов были категоричными, такое не от большого ума говорят. а уж такая персона как клопп должна была понимать, что журналюги, особенно журналюги в англии, готовы притянуть за меньшее, а тут достаточно было только подождать. к уважению юргену, он не увидел никакой проблемы признаться в том, что был не прав. респект ему за это.
с учётом среднегодовой инфляции фунта в 4.85 %, 110кк сейчас эквивалентны ~78кк в 2016
так что вообще не категоричными, просто деньги обесценились, как и Погба после МЮ)
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DolJun
Ответ Rad0
Много букв и мало смысловой нагрузки. Попробуй ещё раз.
если ты не осилил - это не значит что смысла нет ;)
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Rad0
Ответ DolJun
а что не так? ну всмысле слова про 100 лямов были категоричными, такое не от большого ума говорят. а уж такая персона как клопп должна была понимать, что журналюги, особенно журналюги в англии, готовы притянуть за меньшее, а тут достаточно было только подождать. к уважению юргену, он не увидел никакой проблемы признаться в том, что был не прав. респект ему за это.
Много букв и мало смысловой нагрузки. Попробуй ещё раз.
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nata shima
Договор по биду был заключён в правовых нормах и его надо соблюдать. Тем более а Англии. Иначе судить их всех, чтобы другим не повадно было. Это конкретное на.....во во всей красе современного медийного общества, где отслеживается каждый шаг. Я в жизни не поверю, что Ливерпуль не провел переговоров с игроком до закрытия бида. В этой истории много нелогичности и тупости. Хотя сейчас много пены, а истина обнажиться позже.
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sinkindragon@gmail.com
А в выигрыше Арсенал с Райсом за 100 и МЮ с Квземиро
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dem
Опорник за 100 лямов - это автоматически должен быть титул.
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aseke
А может Ливерпуль просто сбивает цену на Лавиа, попутно накручивая цену за Касейдо для конкурентов.
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Billy_Shears
По-моему очевидно, что Челси сделал вид, что переключился с Кайседо, чтобы сбросить цену. Ливер делает вид, что готов купить Кайседо, чтобы Челси отстал от Лавии. Теперь Челси переплатит за Кайседо, а Ливерпуль спокойно возьмёт Лавию.
+1
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Moby D
ну не знаю, скай спопртс говорят что он проходит мед. обследование
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