Топ-5 букмекерских контор для ставок на КХЛ

Готовимся к сезону-2022/23.

1 сентября стартует очередной регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, который станет 15-м в истории турнира – какой-никакой юбилей. Возвращения российского хоккея пришлось ждать долгих четыре месяца: в чемпионатах мира разных возрастов сборная России не участвовала, а августовские предсезонные турниры – это не больше, чем разогрев перед длинным хоккейным сезоном.

У любителей ставок на хоккей перед стартом очередного розыгрыша возникает два главных вопроса: на что ставить и где ставить? На первый мы частично ответили: разобрали долгосрочные линии, нашли в них сомнительные моменты и неточности – в общем, почитать можно вот здесь.

Пришло время выбирать лучшие букмекерские конторы для ставок на КХЛ. Критерии максимально понятные и объективные: линия и роспись, размер маржи, лимиты, наличие прямых трансляций и специальных предложений.

«Фонбет»: как же без титульного партнера?

Честно говоря, линия «Фонбета» не поражает разнообразием, но основные маркеты на месте: неплохая роспись тоталов и фор, в том числе по периодам, комбинированные исходы – стандартный набор по ранней линии. Ближе к матчу появляются и варианты ставок на статистику.

Размер маржи совпадает со средними показателями по рынке – букмекер оставляет себе примерно 5-6% с основных исходов. Предложений без комиссии контора клиентам не предлагает, что можно отнести к минусам.

По лимитам все стабильно: 150 тысяч на большие и средние рынки вне зависимости от коэффициентов. Среди конкурентов максимумы «Фонбета» одни из самых скромных, но 99,9% игроков большего и не нужно.

Ну и главный плюс «Фонбета» – возможность следить за прямыми трансляциями матчей КХЛ с помощью сайта и мобильного приложения букмекерской конторы. Для просмотра достаточно зарегистрироваться и пройти идентификацию.

«Бетсити»: низкая маржа и широкий выбор долгосрочных ставок

«Бетсити» может похвастать одной из лучших линии на КХЛ: масса стандартных и комбинированных исходов, плюс достаточно интересные маркеты по типу «хет-трик игрока» и «разбитое стекло». Плюс, достаточно рано букмекер расписывает статистику предстоящих матчей: броски в створ, блокированные броски, минута штрафа и видеоповторы.

Еще одна сильная сторона букмекера: долгосрочные ставки. Для хоккея такой росписи долгосроков нет нигде, даже в «1хСтавке».

Маржу «Бетсити» можно назвать низкой в реалиях ставок на хоккей: 4-5% вне зависимости от статусности матча – прекрасный результат. С лимитами все в полном порядке: около 500 тысяч на коэффициенты около 2.00, около пяти лямов на низкие котировки.

«Марафон»: нулевая маржа решает

«Марафон» совершенно не выделяет на фоне конкурентов по большинству из показателей. Давайте по пунктам:

Роспись матчей достаточно скромная: основные исходы и несколько комбинированных вариантов. Смолл-маркетов по ранней линии нет, а статистические исходы появляются ближе к старту матчей. Средняя маржинальность – 6-7%, что заметно выше, чем у остальных буков в нашей пятерке. Максимумы не самые высокие: 150 тысяч на играбельные коэффициенты, 250 тысяч – на минимальные.

Однако здесь в дело вмешивается предложение «Марафона» по нулевой марже: на основные исходы нескольких матчей каждого игрового дня можно поставить без комиссии букмекера. А это автоматически превращает коэффициенты БК на КХЛ в одни из самых высоких на российском рынке.

P.S: предложения по нулевой марже на матчи КХЛ можно найти и в «Леоне» с «Зенитом», но их заметно меньше, чем в «Марафоне».

BetBoom: все стабильно хорошо

BetBoom держит планку по всем фронтам. Роспись букмекерской конторы достаточно широкая: основные исходы на матч и по периодам, масса комбинированных вариантов и маркеты для любителей экзотики, вроде шайбы в меньшинстве и гола в пустые ворота.

Маржа – одна из лучших на рынке ставок на КХЛ в России: 4-5% вне зависимости от статусности матча. Хочешь поставить на «Трактор» – «Северсталь»? Комиссия будет не выше, чем для матча ЦСКА – «Металлург».

Лимиты в BetBoom самые высокие для ставок на КХЛ: зарядить на кэф около 2.00 можно пару миллионов, а на низкие коэффициенты все четыре. Если вы искали букмекера, который примет ваши шесть нулей на матч любимой хоккейной команды – вы его нашли.

Еще один фактор в пользу BB – наличие трансляций матчей КХЛ. Ровно как и в «Фонбете» следить за прямыми включениями можно как на сайте, так и в приложении букмекера сразу после регистрации и идентификации.

«1хСтавка», «Мелбет», «Астрабет»: из минусов только относительно высокая маржа

Если игрок заглянет в линию трех букмекеров на КХЛ, то он вряд ли сможет найти хотя бы парочку отличий, поэтому мы решили отдать им вакантное место в пятерке, которая таким образом превратилась в семерку.

Традиционно самая сильная сторона букмекеров – это линия. В росписи можно найти несколько сотен вариантов, которые удовлетворят большинство самых экзотичных заходов игрока. Роспись статистики доступна за несколько дней до матча – очевидный плюс для любителей ставок на смолл-маркеты.

А вот с маржинальностью букмекеры подводят: если для топовых матчей, вроде ЦСКА – «Металлург» комиссия минимальная (2-3%), то для большинства рядовых встреч размер маржи может достигать 7%. Честно сказать, многовато – на дистанции можно ощутимо недосчитаться прибыли.

По лимитам ничего примечательного: на котировки около 2.00 можно поставить 500 тысяч, на низкие коэффициенты – 1,5 миллионов.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; hctraktor.org