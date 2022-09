Клубы КХЛ выдали худшую результативность на старте «регулярки» с сезона-2019/20

Забрасывают почти на пол шайбы за матч меньше, чем в прошлом году.

Клубы КХЛ отыграли уже почти сотню матчей в сентябре, а значит можно делать какие-то выводы по тому, как складывается регулярный чемпионат. Первое и самое яркое наблюдение – клубы не балуют зрителей результативностью. Что и говорить, если из 15 матчей с 19 по 21 сентября всего в трех играх клубы набросали больше четырех шайб.

Если обратиться к статистике последних розыгрышей КХЛ, то после результативных прошлого (в среднем 5 шайб за игру) и позапрошлого (5,04) текущий сезон выглядит достаточно вяло. Да, статистическое отклонение почти в пол шайбы за игру вполне можно списать на начало сезона – мол клубы долго запрягают, а в середине раскатываются и начинают штамповать шайбы одну за одной...

Но на самом деле это не так. Если обратиться к двум последним «регуляркам», то в сентябре клубы показывали даже большую результативность, чем по итогам чемпионата: 5,25 в сезоне-2020/21 и 5,05 годом ранее. По меркам не самой результативной КХЛ – просто голевая феерия.

В текущем сезоне клубы в среднем забрасывают всего 4,65 шайб за игру. В таком же темпе клубы начали и в регулярном чемпионате-2019/20 – самом нерезультативном за последние пять лет. В тот год по итогам розыгрыша средний тотал матчей составил 4,69 шайб за игру. Для сравнения, в прошлом сезоне НХЛ этот показатель был равен 6,07, в стартовавшей Лиге чемпионов-2022/23 – 5,7.

С чем связана такая просадка в результативности клубов – понять сложно. Возможно, дело тут в небольшом падении общего уровня исполнителей, а возможно в календаре или не самой лучшей форме команд на старте сезона.

Исходя из тенденций прошлых сезонов, сложно прогнозировать увеличение количества заброшенных шайб. Скорее наоборот, команды после активно старта чаще чуть уменьшали пыл и играли не так результативно. Однако стоит обратить внимание на то, что процент матчей, в которых было заброшено как минимум пять шайб не так уж сильно просел по сравнению, например, с прошлым годом. Если не брать в расчет вышеупомянутые 15 матчей с 19 по 21 сентября, то он и вовсе находится на прошлогоднем уровне.

Правда, не у всех клубов. В матчах китайского «Куньлуня», например, еще ни разу в текущем не было заброшено больше четырех шайб в основное время, а у грозного «Ак Барса» таких игр всего две... Не того ждали от казанского дрим-тим на старте регулярного чемпионата.

Матчи того же «Куньлуня» в прошлом сезоне были одними из самых результативных в лиге – в среднем по 5,34 шайб за игру. Вдумайтесь: клуб в среднем за игру пропускал по 3,54 шайб, что больше его среднего тотала в текущем сезоне. Вполне возможно, что СКА в предстоящем матче изрядно подпортит статистику китайского клуба, но и сами питерцы в последнее время не отличались результативностью.

Немного сухих цифр:

ставки на ТМ 4,5 в матчах «Куньлуня» в текущем сезоне принесли бы игроку 8,7 флэтов чистой прибыли;

ставки на ТМ 4,5 в матчах «Адмирала» – чуть больше семи;

ставки на ТМ 4,5 в матчах «Сибири» – чуть больше четырех.

Да, клубы сыграли максимум по девять матчей, потому дистанция не самая показательная, но общая тенденция лиги к снижению результативности просматривается уже после первого месяца «регулярки». Помните о дисперсии, но присмотреться к низам в матчах некоторых клубов в текущем сезоне уж точно стоит.

И в заключение хотелось бы напомнить, что ставки – это лишь развлечение, а не источник заработка. Наше наблюдение стоит воспринимать лишь как способ добавить немного эмоций в не самые результативные матчи клубов КХЛ в текущем сезоне.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Evgeny Philippov/Global Look Press