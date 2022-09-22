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Германия пропустит от Венгрии, Испания забьет Швейцарии в первом тайме, а Мальта не проиграет в Эстонии: топ-тренды к матчам Лиги наций

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Несколько интересных заходов на игры сборных.

Осенние матчи Лиги наций стартовали разгромом сборной Украины в Шотландии (0:3) – поражение для украинцев стало всего вторым за календарный год. На очереди топовые матчи в Лиге А и интригующие противостояния в менее статусных группах. 

Этот материал вышел в разделе «Ставки», где мы говорим о беттинге и всем, что с ним связано. Мы не пропагандируем ставки, а лишь пишем о них для тех, кому это интересно.

Турция – Люксембург: команды не оставят судью без работы

Турция скатилась в Лигу С, где играет в группе с Люксембургом, Литвой и Фарерами. Неудивительно, что в такой компании команда Штефана Кунтца занимает первую строчку. В матчах турецкой сборной много желтых карточек – в 9 из 10 последних игр Лиги наций их было не меньше четырех. В том числе и в двух встречах против России осенью 2020-го.

Схожая статистика и у Люксембурга, только касается она гостевых игр. В восьми подряд выездных (фактически – во всех в истории Лиги наций) пробивался ТБ 3,5 по желтым карточкам.

Поставить на то, что и в предстоящей встрече будет показано больше трех желтых, можно с коэффициентом 1.73 в «1хСтавке». Правда, в матче первого круга соперники заработали всего одно предупреждение на двоих.

Турция примет Люксембург в четверг, 22 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Эстония – Мальта: хозяева почти не побеждают, а гости умеют играть на выезде

Эстония и Мальта играют в Лиге D, где всего 3 команды – компанию им составляет Сан-Марино. Эстонцы и мальтийцы предсказуемо впереди.

У них есть любопытное сходство:

  • Эстония выиграла дома лишь один матч из последних восьми в Лиге наций. Эстонцы обыграли Сан-Марино, но в остальных матчах четырежды сыграли вничью и трижды уступили.
  • Мальта проиграла лишь один матч из последних восьми в этом турнире (как раз Эстонии). Если брать гостевые игры – то тут лишь одно поражение в пяти последних матчах.

Потому стоит присмотреться к ставке на то, что Мальта не проиграет в Эстонии. Такой расклад в PARI котируется на 1.95.

Игра между Эстонией и Мальтой пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Германия – Венгрия: неожиданные лидеры группы постоянно забивают, в том числе и немцам

Необычный расклад в третьей группе Лиги А, где суперсборные Германии, Италии и Англии находятся ниже лидера-Венгрии. И есть один тренд, который явно не в пользу номинального фаворита пары.

Германия пропускает как минимум один гол в каждом из 13 последних матчей Лиги наций. Всего на счету немцев 14 игр на турнире, и только первый, состоявшийся четыре года назад против Франции, оказался сухим.

Венгрия в последних 13 играх лишь однажды не забила – случилось это, кстати, в Москве. Уместно отметить, что и соперники были разного уровня. Но именно в текущей группе ЛН венгры регулярно забивали и итальянцам (гол), и англичанам (целых пять за два матча), и тем же немцам (гол). Помним и шикарный матч на Евро-2020 – венгры именно в Германии устроили шоу и чуть не выбили хозяев поля в группе, да еще забили дважды.

В Winline можно поставить на гол Венгрии в этом матче с коэффициентом 1.91. Вариант «обе забьют» котируется на 2.08.

Матч Германия – Венгрия состоится 23 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Испания – Швейцария: цифры говорят в пользу гола хозяев в первом тайме

Четвертьфиналисты прошлого Евро находятся на разных полюсах в своей группе: испанцы лидируют, швейцарцы – замыкают квартет. Сейчас они встретятся в Севилье, и стоит присмотреться к голам в первом тайме. Почему? Есть несколько статистических наблюдений.

Во-первых, Испания в шести из семи последних матчей в Лиги наций забивала в первых таймах. Дважды доставалось Чехии, один раз Португалии, еще по разу Швейцарии, Италии и Германии. В первой половине встречи не получилось забить только в финале прошлой Лиги наций французам.

Во-вторых, Швейцария в последних пяти выездных играх Лиги наций регулярно пропускает: против Португалии, Чехии, Германии, Испании и Украины. Сюда же можно отнести и полуфинальный матч с Португалией в Лиге наций в 2019-м – он тоже был в гостях. 

Гол сборной Испании в ворота швейцарцев в первом тайме в Winline можно забрать за 1.70. Для любителей риска есть вариант с ТБ 1 в первом тайме – на него коэффициент 1.91.

Испания примет Швейцарию 24 сентября в 21:45 по Москве.

Кипр – Греция: гости стабильно забивают в первых таймах, в том числе и киприотам

Греки уверенно лидируют в группе, не теряя очков, и едут в гости к Кипру, который в этом турнире Лиги наций пока не побеждал. Есть интересный момент, связанный с первыми таймами у этих команд.

Косово, Северная Ирландия, Молдавия, снова Косово – это последние четыре выезда у Греции в Лиге наций. Во всех этих матчах греки забивали в первых таймах. Кипр – вполне сопоставимый соперник, который и в личном матче летом получил уже два гола к 20-й минуте. Вообще, в пяти последних играх против греков (включая товарищеские) киприоты пропустили в первом тайме. Причем в четырех из них – аж по два гола.

Ставку на гол Греции в первом тайме можно сделать в БК «Марафон» с коэффициентом 1.84.

Кипр сыграет с Грецией 24 сентября. Начало игры – в 21:45 по московскому времени.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency , Daisuke Nakashima/AFLO, IMAGO/Vasilis Oikonomou / Euroki, IMAGO/Darren Staples, IMAGO/Domenic Aquilina

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