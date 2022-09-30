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«Ливерпуль» и «Атлетико» дожмут соперника во втором тайме, «ПСЖ» все решит в первом, а «Интер» и «Рома» покажут голевое шоу

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Только топовые матчи.

Большой европейский футбол возвращается после матчей сборных. Для любителей ставок на спорт это достаточно опасное время, потому как некоторые матчи выходных могут быть непредсказуемыми – порой сложно оценить форму лидеров после приезда из стана национальных сборных. Но выход есть всегда: поискать интересные статистические тренды. О них и поговорим. 

Этот материал вышел в разделе «Ставки», где мы говорим о беттинге и всем, что с ним связано. Мы не пропагандируем ставки, а лишь пишем о них для тех, кому это интересно.

«Ливерпуль» против «Брайтона»: парни Клоппа прибавят во втором тайме

В первый день октября «Ливерпуль» сыграет дома с «Брайтоном» в девятом туре АПЛ.

У «Ливерпуля» тяжелый старт сезона – разгром в Лиге чемпионов и лишь восьмое место в чемпионате. Клуб ну очень долго вкатывается в любой матч, отсюда лишь один выигранный первый тайм в сезоне. Тот самый, в котором пять безответных голов на «Энфилде» получил несчастный «Борнмут». 

Зато после перерыва «Ливерпуль» расцветает. Неслучайно 11 из 15 голов забиты им именно во втором тайме, а 9 из них – в последние полчаса. Возможно, команда станет еще сильнее –  некоторые травмированные игроки вернутся в строй после паузы на сборные (хоть какая-то в ней польза).

У «Брайтона» тоже есть интересная статистика: почти половина мячей (5 из 11) забита в промежуток с 60-й по 75-ю минуту. Как будет теперь без Грэма Поттера?

В линии букмекерской конторы PARI можно найти пару интересных вариантов:

  • Гол в матче с 61-й по 75-ю минуту за 2.12.
  • «Обе забьют» за 1.92.

Есть и более рискованные варианты:

  • «Обе забьют, а «Ливерпуль» победит» за 2.75.
  • «Обе забьют во втором тайме» за 3.45.

Матч «Ливерпуль» – «Брайтон» начнется в 16:00 по московскому времени.

«Севилья» – «Атлетико»: забьют ли гости худшей команде по игре после перерыва?

Да, худшая команда по игре во втором тайме в Испании – это «Севилья». Клуб проиграл пять из шести матчей, в которых забил лишь один мяч. Все это сказывается и на позиции команды в таблице – 15-е место и одно очко от зоны вылета.

А у «Атлетико» после перерыва все неплохо – выиграли четыре вторых тайма, а семь из десяти мячей пришлись именно на вторые 45 минут. Мы же помним, на каких минутах у команды Диего Симеоне появляется Антуан Гризманн? А еще «Атлетико» не проигрывает в гостях в Примере с 30 апреля – с тех пор прошло мадридцы пять раз играли на выезде. Очень оптимистичные цифры, особенно перед выездом к кризисной «Севилье».

Потому логично присмотреться к нескольким вариантам, которые предлагает «Марафон»:

  • «Атлетико» забьет во втором тайме, на это событие есть коэффициент 1.86.
  • «Атлетико» выиграет с форой (0) второй тайм за 1.69.
  • Победа «Атлетико» с форой (0) в матче котируется за 1.75.

«Атлетико» сыграет в гостях с «Севильей» в субботу, 1 октября. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

«Интер» – «Рома»: лучшая вывеска для верховых матчей

Потенциально эти соперники способны устроить голевое шоу в каждой личной встрече, ну а предстоящий матч состоится в рамках восьмого тура Серии А.

C «Интером» в этом сезоне совсем не скучно. Это в Лиге чемпионов они еще не пробивали ТБ, зато в чемпионате – лишь одна низовая игра. «Рома» сдержаннее, но за последний месяц штормит и ее – то 3:0, то 0:4, то три гола на двоих.

История встреч нечасто выступает определяющим фактором, но в этом случае есть любопытное наблюдение: в пяти последних играх между клубами было забито как минимум три мяча, а в четырех из них и вовсе больше трех. В прошлом сезоне команды два верха (3:1 и 3:0 в пользу «Интера») – отметим, что под руководством тех же тренеров.

Winline предлагает несколько вариантов ставок на голы:

  • ТБ 2,5 котируется на 1.72.
  • ОЗ можно забрать за 1.63.
  • с учетом прагматичного стиля Моуринью заход выглядит рискованно, но обратить на него внимание тоже стоит – на маркет «2-3 гола в матче» дают 2.00.

«Интер» примет «Рому» в субботу, 1 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«ПСЖ» – «Ницца»: фаворит ясен, но есть три интересных захода

«ПСЖ» в девятом туре Лиги 1 сыграет дома с «Ниццей». Согласитесь, есть ощущение, что исход встречи заранее предрешен, тем более победа парижан ожидаемо котируется сверхнизкими 1.21. Однако парочку интересных заходов отыскать можно. 

Парижане в 9 из последних 10 матчей выигрывает и первый тайм, и матч. Плюс четыре игры подряд на пропускают. «Ницца» же редко выдает зрелище – из восьми матчей с ее участием было шесть низов. А пропускает она куда больше до перерыва – семь из девяти голов.

Предлагаем обратить снова обратить внимание на линию «Марафона»:

  • Ожидаемая победа «ПСЖ» и в первом тайме, и в матче – 1.50.
  • Победа «ПСЖ» с сухим счетом за 2.07.
  • Так как «Ницца» часто пропускает в первом тайме, то можно рассмотреть победу «ПСЖ» до перерыва с форой (-0,75) за 1.68.
  • Рискнем поставить на пару голов парижан в первой половине? Есть ИТБ 1,25 за 1.98.

Проверить все свои догадки можно уже в субботу, 1 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone; REUTERS/Stephane Mahe, Susana Vera, Phil Noble

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