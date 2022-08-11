107 очков «Ак Барса» и оверперфоманс лучшего бомбардира: чего аналитики ждут от КХЛ-2022/23

Прогнозы ну уж слишком оптимистичные.

До старта регулярного чемпионата КХЛ осталось больше месяца, а букмекерские конторы уже выкатили долгосрочные линии на сезон, в том числе любопытные прогнозы на количество набранных очков клубами и лучшим бомбардиром или снайпером турнира.

Правда, оценки аналитиков выглядят достаточно оптимистично. Что не так с 107 очками «Ак Барса», 82 набранными баллами лучшего бомбардира и 40 заброшенным шайбами лучшего снайпера – разбираемся прямо сейчас.

Аналитики переоценивают «Ак Барс»

Казанский клуб перед стартом сезона-2022/23 провернул одну из самых масштабных и впечатляющих закупок в КХЛ последних лет. Состав «Ак Барса» пополнили Вадим Шипачев, три сезона подряд набиравший 60+ очков в регулярке, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Станислав Галиев и опытнейший Александр Радулов.

Главным тренером клуба был назначен Олег Знарок, трижды побеждавший со своими клубам в Кубке Гагарина: два подряд чемпионства с «Динамо» в 2012-2013 и триумф с питерским СКА в сезоне-2016/17. Ну а в 2018 году сборная России (ОКР) под руководством специалиста выиграла золотые медали Олимпийских игр.

Коллектив собрался что надо, потому совершенно неудивительно, что аналитики букмекерских контор котируют именно «Ак Барс» как главного претендента на победу в Кубке Гагарина – 30% на чемпионство казанского клуба.

Сомнения же вызывает линия на количество набранных очков командой – с одинаковой вероятностью в 50% букмекеры дают тотал больше и меньше 107,5 набранных очков в «регулярке». Давно вы видели такие цифры в турнирной таблице?

Правильно, в последний раз больше 107 баллов клубы набирали в сезоне-2017/18, когда за победу в основное время давали три очка, а за победу в овертайме или по буллитам — два. В 2018 году КХЛ изменила регламент: теперь за любой способ победы приносит ровно два очка.

Ближе всех к пробитию ТБ 107,5 был ЦСКА в сезоне-2018/19, но москвичи остановились на отметке в 106 набранных очков, а после ни один клуб в КХЛ не набрал большее 100 баллов.

«Ак Барс» же после изменения регламента набирал в регулярном чемпионате максимум 93 очка. Сможет ли коллектив под руководством Знарка переплюнуть свое лучшее достижение на 15 пунктов? Даже с учетом солидного укрепления состава – очень сомнительно.

Потому есть смысл присмотреться к ТМ 107,5 в БК «Бетсити» с коэффициентом 1.85.

Лучшие бомбардиры КХЛ не набирали больше 82 очков со времен Мозякина

И опять букмекеры грешат ну слишком оптимистичными ожиданиями, давая по равной 82,5 очков лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз этот тотал пробивал великолепный Сергей Мозякин в сезоне-2016/17. В четырёх из пяти последующих розыгрышей лучший бомбардир КХЛ набрал меньше 70 баллов за сезон.

При условии, что лучший бомбардир КХЛ-2022/23 проведет все 66 матчей сезона, он должен набирать в среднем по 1,25 очков за игру. Да, цифра не самая космическая – в прошлом сезоне, например, Шипачев набирал 1,4 очка, но есть несколько «но»:

сам Вадим сменил клуб, и фактор адаптации вряд ли даст ему поддерживать тот же темп, что и в прошлом сезоне;

его преследователи в прошлом сезоне и близко не приближались к его темпу набора очков.

Ну и банальное «от травм никто не застрахован» учитывать стоит. Да, в КХЛ есть кризис вратарей, но вряд ли игроки нападения сделают настолько большой шаг вперед в плане результативности по сравнению с предыдущими сезонами.

На ТМ 82,5 очков лучшего бомбардира КХЛ-2022/23 в БК «1хСтавка» за 1.85.

С лучшим снайпером аналогичная ситуация, как и с лучшим бомбардиром: больше 40 шайб не забрасывали со времен Мозякина, а за пять лет после только Дмитрий Яшкин приближался к тоталу 39,5, которые букмекеры дают по равной, и то остановился на 38 заброшенных.

Яшкин ушел в СКА, потому динамовской результативности от него вряд ли стоит ждать — распасовщика уровня Шипачева рядом нет.

Присматриваемся и к ТМ 39,5 шайб лучшего снайпера регулярного чемпионата за 1.85 в БК «Мелбет».

Фото: vk.com/hcakbars