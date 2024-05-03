Что нового у Тонали? Получил два месяца бана от FA – оказалось, что ставил на «Ньюкасл». Правда, только на победы

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Вокруг дела Сандро Тонали снова оживление. В марте футболиста уличили в новых нарушениях запрета на ставки – расследование вела Футбольная ассоциация Англии. А теперь она вынесла и вердикт.

Тонали избежал длительной дисквалификации за 50 нарушений запрета на ставки

В марте ФА сообщила о 50 новых нарушениях Сандро Тонали регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го, когда итальянец уже представлял «Ньюкасл».

Четыре из 50 ставок были сделаны на матчи с участием «сорок»:

● экспресс на несколько событий, включая победу «Ньюкасла» над «Брайтоном» 2 сентября 2023 года (итоговый счет – 1:3) или победу «Ньюкасла» над «Бернли» 30 сентября 2023-го (2:0);

● экспресс на несколько событий, включая победу «Ньюкасла» над «Брентфордом» 16 сентября 2023-го (1:0);

● одиночная ставка на победу «Ньюкасла» над «Манчестер Сити» 27 сентября 2023-го в Кубке лиги (1:0);

● экспресс на несколько событий, включая победу «Ньюкасла» над «Вест Хэмом» 8 октября 2023-го (2:2).

● 2 мая FA объявила, что независимая комиссия дисквалифицировала Тонали еще на два месяца условно с испытательным сроком до конца сезона-2024/25. Также футболист оштрафован на 20 тысяч фунтов.

Полузащитник признался, что хоть и не был полностью осведомлен об английских регламентах относительно ставок спортсменов, но знал, что ему запрещено заключать пари.

В FA отметили, что Тонали избежал серьезного наказания, поскольку ставил исключительно на победу своего клуба. Сам игрок заявил, что тратил на ставки не больше 10 тысяч евро и не гнался за финансовой выгодой, так как «зарабатывал значительные деньги» в «Ньюкасле».

Тонали проходит терапию и может вернуться в футбол уже 27 августа

26 октября 2023-го Тонали дисквалифицировали на десять месяцев. Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана», когда играл за клуб. Игрок сотрудничал со следствием и предоставил справку о лудомании.

Тонали разрешили тренироваться в течение этого времени и обязали пройти восемь месяцев реабилитационных мероприятий, начиная с терапии и заканчивая встречами с молодежными командами и ассоциациями любителей. Если футболист не выполнит условия, его отстранят на 4 года, что означает конец карьеры талантливого игрока.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Ньюкасл» приостановил выплату заработной платы на время отстранения. Таким образом, Тонали недосчитается примерно 7 миллионов фунтов.

«Ньюкасл» в этой истории тоже изрядно пострадал – заплатил за итальянца 70 миллионов евро, дав ему пятилетний контракт. В текущем сезоне клуб набрал 53 очка и борется за шестую строчку, уступая «Манчестер Юнайтед» один балл.

Не поможет Тонали и сборной Италии на Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля. Срок дисквалификации игрока истекает 26 августа.

Ставки на Спортсе

Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили

Фото: Gettyimages.ru / Ian MacNicol, Michael Regan