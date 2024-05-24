Сразу три финала Кубка в один день: суперфаворит в дерби Манчестера, «Байер» против Бундеслиги 2, последний матч Мбаппе

Суббота – день не только последнего тура в РПЛ, но и трех финалов в Европе! В Англии, Германии и Франции три команды отпразднуют победы в Кубке. Вот какие расклады перед этими матчами.

Финал Кубка Англии: явный фаворит – и это не «МЮ»

Первой начнет Англия – уже в 17:00 по московскому времени встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Букмекеры вообще не сомневаются ни в завоевании трофея «Сити» (1.13), ни в его прямой победе за 90 минут – 1.32. С «МЮ» совсем другая история – на кубок 5.55, на победу – целых 9.00.

Так что даже плюсовая фора на «МЮ» в этом принципиальном матче котируется высокими коэффициентами. Например, есть +1.75 за 1.74.

От матча ждут зрелища: ТБ2.5 уже прогнут до 1.42, так что есть ТБ3 за 1.66. Но нет уверенности в том, что забивать будут обе команды – на это есть только 1.76. Все потому что даже на гол «МЮ» можно поставить за достаточно высокие 1.63.

Потеря «Ман Сити» перед матчем – из-за травмы не сыграет Эдерсон, а «МЮ» придется обойтись без Люка Шоу и Харри Магуайра.

Что интересного в трендах: «Сити» – лучший в АПЛ по игре в первом тайме (21 победа), а «МЮ» по этому показателю вообще лишь 11-й (11 поражений). Прямая победа «Сити» в первом тайме котируется за 1.72.

Финал Кубка Германии: тут тоже явный фаворит, так как команды с разных лиг

Дальше по плану на день – «Байер» против «Кайзерслаутерна» в финале Кубка Германии. Они встретятся в 21:00 по Москве.

Что тут скажешь – уж конечно фаворит понятен, когда играет лучшая команда Германии против 13-й из второй Бундеслиги. Здесь – 1.037 на итоговую победу «Байера» и 1.14 на успех за 90 минут. Цифры «Кайзерслаутерна» объяснимы – соответственно 10.00 и 17.00.

Крупная фора на «Кайзерслаутерн» вполне доступна – 1.70 на +2.5.

Что там планируется с голами? ТБ2.5 – всего 1.34, так что предлагается, например, ТБ3.25 за 1.71. Забьют ли оба – большой вопрос с коэффициентом 2.09. Гол «Кайзерслаутерна» котируется за 1.99.

Еще один вопрос, насколько ментально в порядке будут парни Хаби Алонсо после разгрома в финале Лиги Европы. «Аталанта» грохнула по всем трендам кроме угловых. Как будет сейчас?

«Байер» здорово играет в обоих таймах, «Кайзерслаутерн» в своей лиге вообще предпоследний после перерыва. Победа «Байера» с -1 во втором тайме идет за 1.61. Также «Байер» только в шести играх Бундеслиги забил меньше двух голов. Что дают сейчас? Есть ТБ2.5 мячей «Байера» за 1.64.

А что по угловым? 6,94 в среднем у «Байера» в Бундеслиге, 5,35 – у «Кайзерслаутерна» в Бундеслиге 2. Разница по форе велика. Например, -4 за 1.62.

Финал Кубка Франции: тоже есть фаворит, но не настолько явный

В 22:00 в финальном матче французского Кубка и финальной игре Килиана Мбаппе за «ПСЖ» его команда встретится с «Лионом».

«ПСЖ» – фаворит: 1.29 на завоевание трофея, 1.58 – на то, что это произойдет в основное время. В случае с «Лионом» все сложнее – 3.50 на победу в Кубке и 5.25 – на успех за 90 минут.

Фора +1 на «Лион» предлагается за 1.89. Но все же это немного отличается от цифр, которые предлагались в двух других финалах.

Голов ждут и здесь – 1.59 на ТБ2.5, а ТБ3 идет за 1.87. Интересно, забьют ли и «ПСЖ», и «Лион» – на это есть коэффициент 1.64. Гол «Лиона» оценивается в 1.46.

Левен Курзава, Преснель Кимпембе, Серхио Рико и Люка Эрнандес не помогут «ПСЖ» в этой игре. «Лион», похоже, выставит сильнейший состав.

«ПСЖ» в Лиге 1 лучше всех играет в первых таймах, «Лион» по этому показателю лишь 14-й. Победа парижан до перерыва котируется за 1.70. Есть разница и по среднему количеству угловых – 5,88 против 4,91. Если «ПСЖ» подаст их больше с форой -1, сыграет коэффициент 1.74.

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Еще раз напоминаем, когда смотреть три финала Кубков в Европе 25 мая: 17:00 – «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», 20:00 – «Кайзерслаутерн» – «Байер», 21:00 – «Лион» – «ПСЖ».

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Фото: Gettyimages /Michael Regan; IMAGO/Matthieu Mirville / PRESSI, IMAGO/nordphoto GmbH / Engler/Global Look Press