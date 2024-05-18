Золотой дубль «Зенита» все еще возможен – верите? Вот коэффициент и вероятности

В начале мая было в два раза ниже.

Неудачные матчи «Зенита» резко снизили шансы на титул. При этом клуб до сих пор в погоне за двумя трофеями. Просто уже не все зависит от петербуржцев.

В РПЛ «Зенит» отстает на пять очков от лидирующего «Динамо» с игрой в запасе. Станет чемпионом, только если выиграет у «Ахмата» и «Ростова», а «Динамо» проиграет в Краснодаре.

В Кубке России «Зенит» вышел в Суперфинал – против «Балтики» явный фаворит.

Букмекеры принимают ставки на оба события. Сейчас – 5.00 на чемпионство и 1.26 на победу в Кубке. В экспрессе – 6.30. В переводе на проценты – 15,87% вероятности.

Интересно, что еще в начале мая такой экспресс был бы с коэффициентом в два раза ниже – 3.15. Из 2.10 на победу в Кубке (перед ответным финалом Пути РПЛ против ЦСКА) и лишь 1.50 на чемпионство после 27-го тура Мир РПЛ.

Перед началом сезона, кстати, кэф ненамного отличался от нынешнего. Летом на победу в чемпионате «Зениту» давали 1.27, а в Кубке – 4.00. Вместе это – 5.08 в экспрессе.

В шесть раз меньше, чем 30.00 или 3% вероятности одного только чемпионства «Динамо».

Расклады чемпионской гонки РПЛ: как «Динамо», «Краснодару» и «Зениту» взять золото?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф