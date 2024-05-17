«Ставки для меня – деньги в унитаз». Фьюри проигрывает миллионы долларов, но верит в коэффициенты выше 1000

Тайсон Фьюри и Александр Усик идут почти по одинаковым коэффициентам в линии на очный бой, с чем британский чемпион, конечно же, не согласен. Он редко солидарен с букмекерами. Стиль игры Тайсона – прямая противоположность стратегии в ринге. В ставках Фьюри предпочитает идти в открытый бой по большим коэффициентам.

«Иногда могу поставить на футбол или бокс. Честно говоря, я не очень люблю фаворитов. Как будто бы всегда ставлю на аутсайдеров. Нравится думать, что ставишь 50 фунтов, а получишь 5000. Ставить 50 ради 75 – не для меня.

Ставки для меня – деньги в унитаз», – так Тайсон подвел предварительные итоги своей карьеры каппера.

Боксер позже не скрывал, что его пари проходят редко. Суммарно Фьюри проиграл уже несколько миллионов долларов, но не рассчитывает останавливаться. Почти каждое крупное событие из мира бокса не обходится без интересных прогнозов Тайсона.

А разве боксерам можно ставить?

На удивление в США это не запрещено. Профессиональные боксеры имеют право делать любые ставки. Исключение – нельзя заключать пари против себя, а на свою победу – добро пожаловать. Например, такие правила установлены в Неваде.

Очевидный пример и до Тайсона Фьюри – Флойд Мейвезер. Американец ставил на несколько своих боев, о чем сообщал публично.

А из последнего – красивая история Райана Гарсии. Большой андердог в чемпионском бою с Девином Хейни поставил на себя 2 миллиона по коэффициенту 6.00 и не преминул похвастаться об этом в социальных сетях.

Лучшая ставка Тайсона

В ноябре 2015 года до боя с Владимиром Кличко Фьюри, еще до волны популярности, удивил уверенностью, поставив на себя перед чемпионским поединком. Тогда, конечно, суммы были скромнее – 200 тысяч фунтов, да и букмекеры не требовались – Тайсон просто спорил с богатым родственником.

В итоге после исторической победы чемпион забрал 400 тысяч фунтов бонусом к первому большому гонорару в 5 млн.

Ставки больше не заходят

А вот дальше карьера в ставках пошла на спад. Тайсон долго раскручивал бой своего брата Томми против Джейка Пола. Естественно, через звездного блогера Логана Пола.

Летом 2022 года звезды даже договорились о споре на миллион долларов – на счастье боксера первоначальная дата боя сорвалась и он сэкономил… проиграл всего 100 тысяч и без Логана Пола.

Тайсон поставил на нокаут в исполнении родственника, а тот подвел – выиграл по очкам, да еще и раздельным решением.

А уже в 2023 году Тайсон вернулся к излюбленному делу – экспрессам больше 100.00. Традиционно загрузил на андердогов. Например, на поражение Энтони Джошуа от Отто Валлина…

«Пока ехал в Саудовскую Аравию собрал экспресс. Это же 130 на победу. Например, взять 1 фунт – получите 130 на Рождество. Не пропагандирую азартные игры, но несколько фунтов – можно», – предвкушал несостоявшийся выигрыш чемпион.

А будут ставки против Усика?

Естественно. Правда, теперь за дело взялся глава семейства. Джон Фьюри признался, что поставил рекордную ставку на победу сына, но подробности не уточнил.

«Это огромная ставка – буду либо очень богатым, либо останусь без гроша», – заявил отец.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Lars Baron/Bongarts, Richard Pelham