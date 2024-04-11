Эти чемпионы – в ряду с «Байером»: как «Атлетико», «Лестер», «Локомотив» и другие побеждали с крупными коэффициентами

До чемпионства «Байера», возможно, остался всего один тур. Перед началом сезона коэффициент, как мы помним, составлял 51.00. Есть несколько разных примеров за последние 20 лет – также с неожиданными гигантскими победами.

51.00 на победу «Порту» в Лиге чемпионов

Перед стартом ЛЧ-2003/04 фаворитом был «Реал» с 4.00. А как иначе – с Роберто Карлосом, Раулем, Зинедином Зиданом, Дэвидом Бекхэмом, Луишем Фигу и Роналдо. Но в итоге команда даже в Ла Лиге финишировала мимо тройки, а в ЛЧ не прошла стадию четвертьфинала.

Испанцев выкинул «Монако», который добрался до финала, хотя перед началом сезона на его успех давали 67.00. Так они и встретились в решающем матче – «Монако» с 67.00 против «Порту» с 51.00. С любым победителем этой игры финал бы вошел в историю.

«Порту» забил три безответных мяча, один из которых создал, а другой исполнил Дмитрий Аленичев. Жозе Моуринью уехал в АПЛ прославлять «Челси». Больше с того момента в ЛЧ не было ни такого удивительного финала, ни суперсенсационного победителя. А «Порту» в следующей ЛЧ вылетел в 1/8-й от «Интера».

101.00 на чемпионство Греции на Евро

Да, это тоже было в 2004-м. Слабее греков на чемпионате Европы из 16 команд котировали только Болгарию (188.00) и Латвию (502.00). Результат мы помним – они на двоих набрали лишь очко (латвийцы неожиданно выстояли против немцев – 0:0).

Греция же в стартовом матче грохнула Португалию, затем не проиграла Испании, а в плей-офф последовательно прошла Францию и Чехию. В финале – 1:0 над Португалией, точный удар Ангелоса Харистеаса, слезы Криштиану Роналду, кубок над головой Теодороса Загоракиса. В общем, очередное футбольное чудо из 2004-го.

Продолжения сказка не получила – греки даже не попали на ЧМ-2006. Но зато посетили по два следующих ЧМ и Евро.

81.00 на «Монпелье» в Лиге 1

Действующий чемпион «Лилль», участники плей-офф ЛЧ «Марсель» и «Лион», не очень звездный, но крепкий «ПСЖ» – ну какой еще «Монпелье» рядом с такими глыбами? Тем более что в сезоне-2010/11 он занял всего 14-е место – в трех очках от зоны вылета, а реже него забивал только глухой аутсайдер «Арль-Авиньон».

Но на следующий год как завертелось! Начали с четырех побед в пяти матчах, осенью на хорошем отрезке выиграли еще шесть из семи, а главное – топово выступили в последние два месяца: девять побед в 12 играх. У 25-летнего Оливье Жиру было 21+9, еще 12+5 добавил Юнес Бельханда, 29 матчей сыграл юный Реми Кабелла, а тренер Рене Жирар навсегда вошел в клубную историю.

Пусть дальше и не получилось – через год «Монпелье» скромно откатился в середину и с тех пор не поднимался выше шестого места.

67.00 на «Атлетико»

«Барса» в сезоне-2012/13 набрала 100 очков и забила 115 голов. У «Реала» получилось чуть скромнее – соответственно 85 и 103, но тоже мощно. «Атлетико» забил чуть не вполовину меньше «Барсы» (65) и отстал от нее на 24 очка.

Конечно, в следующем сезоне чемпионство «Атлетико» котировали высоким коэффициентом 67.00. Но первую половину клуб провел феноменально – выиграл 16 матчей из 18. Правда, ровно так же вышло и у «Барсы».

У «Атлетико» получился классный отрезок с марта по май – с девятью победами подряд. За три тура до конца клуб выскочил на четыре очка вперед «Барсы», но внезапно проиграл «Леванте», а потом еще и не обыграл «Малагу». В итоге получился классный финал в последнем туре, где гостевая ничья против «Барселоны» и помогла завоевать титул.

5001.00 на «Лестер» в АПЛ

На смену «Монпелье» через несколько лет пришла красивая история из Англии. Да, изначально на триумф «Лестера» стояли совершенно немыслимые 5001.00, но через 13 туров после старта коэффициент сполз до сотни, а после первого круга – до 11.00.

«Лестер» тогда мощно прошел два отрезка: выиграл восемь матчей из десяти с начала октября по конец декабря, а еще одержал десять побед в 13 матчах за три месяца с января.

В следующем сезоне было лишь 12-е место, но чуть позже «Лестер» дважды оставался в шаге от зоны ЛЧ. Ну а в 2023-м укатился в Чемпионшип, из которого сейчас спешно выбирается.

21.00 на «Монако»

Коэффициент не запредельный, но все же, казалось, едва ли достижимый при живом «ПСЖ», который в предыдущем до этого сезоне опередил парижан на 31 очко и набил на 45 голов больше. Но потом выиграл 30 матчей из 38 и забил 107 голов.

Особенно шикарен был отрезок с декабря по май – 18 побед в 20 матчах. Правда, «ПСЖ» выдал схожее, но все же терял очки почаще и в итоге отстал на семь.

56.00 на «Локомотив»

Перед сезоном-2017/18 тройка главных претендентов на чемпионство в РПЛ выглядела так: «Зенит», «Спартак», ЦСКА – с коэффициентами не выше четверки. Далее шли «Рубин», «Краснодар» и «Ахмат» и уже только потом «Локомотив» с 56.00 – всего седьмым.

«Локо» выиграл шесть из восьми первых матчей, а главное – ударно провел отрезок с конца сентября до перерыва на зиму, выиграв восемь раз в десяти играх. Весна, кстати, не была такой уж яркой – всего четыре победы в десяти матчах, но все решил запас по очкам – «Локомотив» по итогам 2/3 сезона опережал на восемь баллов «Зенит» и «Спартак».

Чемпионом он стал за тур до конца.

51.00 на «Лилль» в Лиге 1

Это было странное время – с разгаром пандемии коронавируса и досрочным окончанием прошлого сезона, в котором «Лилль» финишировал четвертым. На старте следующего никто не сомневался в «ПСЖ» с Маурисио Почеттино – жалкие 1.10 на титул.

Покруче, чем у «Лилля», были шансы и у двух других команд – «Лиона» (26.00) и «Марселя» (31.00). Но тот «Лилль» с Кристофом Гальтье преуспел и в еврокубках (добрался до евровесны), и в Лиге 1, проиграв всего три матча в сезоне и опередив на очко «ПСЖ» в конечном итоге.

Первый раз «Лилль» проиграл только в десятом туре, а на зимнем отрезке победил в десяти из 12 матчей. И заодно не дал ничего забить «ПСЖ» в очных матчах (0:0, 1:0). Защита во главе с чемпионом Европы Жозе Фонте стояла насмерть, а Бурак Йылмаз и Джонатан Дэвид забили 29 голов на двоих.

В следующем сезоне «Лилль» сходу забрал еще и Суперкубок, но в лиге начал всего с одной победы в шести матчах и вообще финишировал лишь десятым.

12.00 на «Милан»

В сезоне-2020/21 «Милан» финишировал вторым, но отстал от чемпионского «Интера» на 12 очков. Перед стартом 2021/22 котировался четвертым, но здорово начал сезон с десяти побед в 11 матчах.

А еще был силен во второй части – не проигрывал с января и терял очки только дважды за последние 11 игр. «Милан» опередил «Интер» на два очка и отпраздновал чемпионство.

Очень не хочется, чтобы «Байер», если он выиграет чемпионство в Германии, повторил судьбу многих сенсационных чемпионов, скатившись вниз после триумфа. А происходит это не так уж редко.

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Фото: IMAGO/via www.imago-images.de, Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan