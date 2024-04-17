Предвкушаем ЛЧ в среду: «Бавария» пройдет, а может «Арсенал? В матче «Сити» и «Реала» будут голы

В среду определятся все участники следующего раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Бавария» сыграет с «Арсаналом», а «Сити» – примет «Реал».

Угадать сложно, но есть Кейн

Линия на матч примерно равная, как и на проход команд. Да и текущая форма «Арсенала» – прекрасна, но за Мюнхен опыт и злость за проигранную Бундеслигу. Лондонцам упускать победу в чемпионате уже привычно, хотя там еще ничего не решено. «Бавария» дома – идеальна, в 23 предыдущих домашних матчах в Лиге чемпионов немцы проиграли только ПСЖ (19 побед и 3 ничьи). Плюс на этом отрезке 20 раз забивали как минимум два мяча.

«Арсенал» за последние 10 лет на выезде в Лиге чемпионов ни разу не обыграл топового соперника, «Монако» в 2015 году до такого звания дотягивает с трудом. Да и с командами из Бундеслиги на их полях – беда: дважды лондонцы со счетом 1:5 уступили «Баварии», а в 2014-м проиграли дортмундской «Боруссии» (0:2).

Команда Томаса Тухеля спокойно бросит все резервы на Лигу чемпионов, у них из трофеев только там может что-то получиться. «Арсеналу» потянуть английский календарь или пройти дальше в ЛЧ – вот это вопрос. Но только с ЛЧ будет гораздо сложнее. «Бавария» пройдет в следующий раунд за 1.85.

У «Сити» и «Реала» все сложнее. Тут лучше смотреть на голы

Прекрасный первый матч обязан перейти во второй акт. Оборона «Сити», пропустившая до встречи с «Реалом» в 7 из 8 матчей в этой ЛЧ, в Испании просто расклеилась. Даже рикошеты были на стороне испанцев. Еще никто не наносил за первый тайм пять ударов в створ ворот «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, до прошлой игры англичане не пропускали больше двух мячей в главном европейском турнире почти два года. И пропустили от... «Реала».

«Сити» в этой ЛЧ демонстрируют нереальную результативность, а дома забивают уже на протяжении 12 игр.

Обе забьют забьют за 1.65.

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill