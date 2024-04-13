«Балтика» размазала «Ахмат» 7:1, обновив несколько клубных рекордов. Один шел за 126.00!

«Балтика» разнесла «Ахмат» (7:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ, такого не ждал никто. До игры с «Ахматом» «Балтика» забила всего четыре мяча в 11 гостевых матчах Мир РПЛ в этом сезоне. В предыдущих шести выездных матчах команда не забивала.

● К 10-й минуте команда Сергея Игнашевича забила трижды: на 4-й минуте отличился Анхело Энрикес, на 8-й – Алекс Фернандес, на 10-й – Юрий Ковалев. По данным Opta, калининградцы забили на 3:38, 7:12 и 9:58. Это первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года, когда одна команда забивает другой три гола в первые 10 минут матча. На гол в отрезке с первой по 15 минуту можно было поставить за 2.70!

● Пять мячей за первый тайм «Балтика» в последний раз забивала владимирскому «Торпедо» ровно 30 лет назад, но это было дома, а в гостях никогда. ИТБ 4,5 «Балтики» в первом тайме шел за 48.00. Кажется, а такое никто не верил.

● Семь голов «Балтики» – впервые в официальном матче, до этого по 6:0 обыгрывали «Спартак-2» в 2017-м и читинский «Локомотив» в 1999-м. На точный счет в России просто не давали линии – слишком большое количество мячей. Во всем мире только Stake предлагал поставить на точный счет 7:1 – 126.00.

● До матча с «Ахматом» у «Балтики» были худшие показатели набора очков в гостях – два балла в 11 играх и ни одной победы, плюс в последних пяти турах РПЛ в матчах команды Игнашевича ни разу не проходила ставка ТБ 2,5. В первом круге Премьер-лиги «Балтика» добилась минимальной домашней победы над «Ахматом» (1:0). Да и оба клуба с тенденцией к низовым играм.

● Проходимость ТБ 2,5 в РПЛ у «Балтики» до сегодняшней игры – 30%. Это второй худший показатель в лиге после «Факела» с 18%, а обе команды забивали в 30% игр.

Из-за этого линия на ТБ ограничилась «пятеркой», на общий ТБ 5 можно было поставить за 16.00. Чуть не забыли – победа «Балтики» шла за 3.68.

● Фернандес – второй игрок в истории «Балтики» с хет-триком в чемпионате России. Первым это сделал Сергей Булатов в 1996-м против «Крыльев» (5:0). На три Фернандеса можно было найти линию, кэф был 14.00.

● «Балтика» поднялась в зону стыков, теперь у команды 20 очков (у «Ахмата» и «Урала» столько же). На вылет калининградцев до этого тура давали 2.40. Теперь цифра точно изменится.

7:1 – что «Балтика» творила в Грозном?! Забили три за 10 минут, пять за тайм: унижение

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Раздел «Ставки» на Спортсе

Фото: vk.com/fcbaltika ; vk.com/akhmatgrozny