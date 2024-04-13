«Локо» и ЦСКА дали огня в дерби: 50.00, 16.00 и прочие коэффициенты, которые сыграли

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в 24 туре РПЛ (3:3). Пять мячей забили во втором тайме, никто не ожидал, что после парашюта в ворота Акинфеева игра настолько раскроется.

А у нас случился:

Точный счет 3:3 за 50.00;

Ничья, которую можно было поймать в лайве за 16.00;

Тотал больше 5,5 за 13.20;

Тотал больше 4,5 во втором тайме за 18.00;

И гол плюс две передачи от Глушенкова, на которые можно было поставить за 3.40 и 4.60 соответственно.

ЦСКА продлил серию без поражений до 7 матчей. После возобновления сезона армейцы одержали 4 победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России. 16 апреля ЦСКА примет «Балтику», которая устроил шоу в это туре, обыграв «Ахмат» 7:1.

«Локомотив» выиграл лишь один из семи последних матчей. После возобновления сезона железнодорожники обыграли только «Ахмат» (2:0). Также они потерпели три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России) и трижды сыграли вничью. 20 апреля «Локомотив» выступит в гостях у «Рубина».

Теперь ЦСКА и «Локо» расположились на четвертой и пятой строчках с 37-ю очками. Отставание от лидирующего в таблице «Зенита» – 10 очков. Кажется, надежды на чемпионство сегодня растаяли окончательно.

Галактионов продолжит работать в «Локо» после встречи с руководством: «Почему не должен? Была сформулирована задача, ответственность озвучена». Федотов о 3:3 с «Локо»: «Хочется похвалить ЦСКА за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас».

Итог – 3:3. Характер, увы, не приносит побед.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков