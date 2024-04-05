Настроение под выходные с форой «Металлурга», ТБ «Айнтрахта» и еще одним матчем в Серии А

Как настроится на выходные? Верно: посмотреть сразу четыре игры в пятницу, причем разбавить обыденность футбола – хоккеем.

«Автомобилисту» тяжело в серии

«Автомобилисту» необходимо менять игровую картину, но пока вратарь «Металлурга» и игроки тащат – что-то придумать очень тяжело.Команда Андрея Разина выглядит увереннее в себе и в своих действиях, она не уступила екатеринбуржцам в семи последних личных встречах в лиге (4 победы, 3 ничьи), поэтому и на этот раз, скорее всего, все ясно. «Металлург» с форой (0) за 1.57.

Комбо на «Айнтрахт»

В соперниках «Вердер» – с самой продолжительной безвыигрышной серией в Бундеслиге-2023/24 (не могли обыграть даже главного аутсайдера турнира). Тяжело даются клубу и поединки с «Айнтрахтом»: в активе у бременцев всего одна победа в восьми предыдущих личных встречах в чемпионате (4 ничьи, 3 поражения).

Франкфуртцы на своем поле в рамках Бундеслиги за последние полтора года проиграли всего один раз. Вот и все: «Айнтрахт» не проиграет и ТБ 1,5 за 1.58.

Статусная игра в Лиге 1

В активе у «Лилля» уже девять побед на своем поле – лучший показатель среди команд нынешнего сезона Лиги 1. Беспроигрышная серия клубадома в Лиге 1 достигла отметки в 10 встреч (семь побед, три ничьи). «Лилль» победил в четырех из пяти последних очных игр с «Марселем» на своем поле в Лиги 1. Ах да, игра «Лилль» – «Марсель».

«Марсель» находится не в лучшей форме, на выезде не выиграла в 14 из 16 последних поединков в чемпионате (4 ничьи, 10 поражений). Кроме того, встреча в первом круге с «Лиллем» закончилась ничьей (0:0), при том что «Марсель» гораздо лучше играет на своем поле. «Лилль» с форой (0) за 1.60.

А что с обороной?

«Салернитана» и «Сассуоло» так и не смогли наладить игру в обороне. Хозяева лидируют в таблице лиги по пропущенным, гости идут в ней третьими. «Салернитана» даже дома пропускает в среднем по два за матч, а у «Сассуоло» такая же статистика на выезде. Команды и в прошлых личных встречах забивали немало, а сейчас сама турнирная необходимость заставляет и тех и других идти вперед. Тотал больше 2,5 за 1.85.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Дикие 176.00 – кэф на «Челси» против «МЮ» на 99-й. И прошел же!

Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды

Фото: РИА Новости /Павел Лисицын; Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press