Дикие 176.00 – кэф на «Челси» против «МЮ», на 99-й. И ведь он прошел!

Нашелся хоть один сумасшедший под такую ставку в такой момент?

«Челси» и «МЮ» отфеерили: меркнет даже то, что к 39-й минуте устроили 2:2, а затем «МЮ» вел 3:2. Все это только подводило к главному.

Лондонцы проигрывали до десятой добавленной, но за 82 секунды все перевернули.

17.50 на «МЮ» чудом не прошли. На «Челси» зашел коэффициент в десять раз больше

«Челси» перед матчем шел фаворитом – 1.87 на победу против 3.96 у «МЮ». Букмекеры были уверены в голах – ТБ3 шел за 1.50, так что был и ТБ3.5 за 2.00. «Обе забьют» – неинтересен для ставок всего лишь с 1.37.

«Челси» уже к 19-й минуте повел 2:0 – Конор Галлахер точно пробил с прострела, а Коул Палмер исполнил пенальти. Но еще в первом тайме «МЮ» отыгрался: Алехандро Гарначо реализовал выход один на один, а Бруну Фернандеш забил головой почти с угла вратарской – 2:2.

В общем, ТБ3.5 за 2.00 уже к 39-й минуте зашел без проблем.

После перерыва Гарначо оформил дубль, и 3:2 в пользу «МЮ» сохранялись до 90+10. Но затем Палмер снова забил пенальти, а потом он же после углового через рикошет принес фантастическую победу «Челси» – 4:3.

Судя по статистике, самый высокий коэффициент на победу «Челси» в этом матче достиг 176.00 ! Это случилось уже в компенсированное время перед самым пенальти Палмера. На «МЮ» висели чисто символические 1.01.

Интересно, что при счете 2:0 в пользу «Челси» победа «МЮ» оценивалась в 17.50. И ведь она была действительно близка – «МЮ» забил три гола и держал 3:2 почти до самого финального свистка.

В общем, 17.50 – это коэффициент, который чудом не зашел у «МЮ», но на 90+9 еще вполне проходил. А 176.00 – это коэффициент, который чудом зашел у «Челси», но едва ли кто-либо решился бы его использовать.

Этот камбэк – удар по многим тенденциям.

В предматчевом материале мы искали варианты по трендам. Например, «непроигрыш «Челси» плюс ТБ2.5» предлагался за 1.82 – прошел, но лишь в самый последний момент.

Успех «Челси» в первом тайме с нулевой или минусовой форой ничего бы не дал, хотя именно эта команда проигрывает до перерыва реже всех в АПЛ. Удивительно, что и после перерыва из-за чудо-камбэка не сыграл сильный тренд, согласно которому «Челси» – третья с конца команда вторых таймов. Ведь в итоге выиграли его у «МЮ».

Ну, и по желтым карточкам совсем не залетело – их было всего три, что мало для ТБ4.5 за 1.85.

Зато что приятно фанатам «Челси» – наконец-то побежден «МЮ», ведь этого не случалось в АПЛ аж с 2017 года. С тех пор было семь ничьих и пять поражений до этого дня.

* * *

Дальше «Челси» играть против «Шеффилд Юнайтед» – там всего 1.40 на победу лондонцев. А у «МЮ» тяжелая задача – остановить дома «Ливерпуль». В этой игре гости – явные фавориты с 1.66 на успех.

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill

Раздел «Ставки» на Спортсе

Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?