Суперматч четверга – «Челси» против «МЮ»: ожидаются голы и карточки, а еще – ну очень разные таймы

«Челси» – «МЮ» – вывеска в борьбе за чемпионство лет 20 назад, за зону Лиги чемпионов – после. Сейчас это 12-е место против шестого, но интерес к матчу все равно серьезный.

Фаворит – совсем не «МЮ»

Травмированных у обоих клубов наберется на полторы команды, так что все силы выставить не получится. При этом букмекеры отдают предпочтение «Челси» – 1.87 на его победу против 3.96 на успех «МЮ».

Касаемо голов – велика вероятность, что забьют обе команды (1.37), да и вообще зрелища очень ждут – ТБ2.5 идет всего за 1.33 и даже ТБ3 – за 1.50. Поинтереснее коэффициент на ТБ3.5 – за 2.00.

Тренды и коэффициенты: «Челси» круче «МЮ» до перерыва, но гораздо хуже – после, будут голы и карточки

Оцениваем, что может произойти:

● «Челси» не проигрывает последние пять матчей, у «МЮ» за такой же отрезок – два поражения. Плюс ТБ2.5 проходил в шести из последних семи игр «Челси» (а у «МЮ» и того хлеще – в девяти из 11).

Букмекеры предлагают коэффициент 1.82 на комбинированный вариант «непроигрыш «Челси» плюс ТБ2.5».

● «Челси» реже всех в АПЛ проигрывает в первых таймах – только трижды. «МЮ» долгое время вообще был одним из худших в лиге по игре до перерыва – подтянулся к десятке уже в середине сезона, но все равно выиграл только семь первых таймов.

Нулевая фора на «Челси» в первом тайме идет только за 1.50. Есть -0.25 за 1.88.

● Кстати, во вторых таймах – обратная картина: хуже «Челси» в них играют только две команды АПЛ! «МЮ» тоже далеко не лидер (он 13-й), но выиграл их десять, а «Челси» проиграл 15.

Непроигрыш «МЮ» во втором тайме котируется за 1.66.

● Интересно и по желтым карточкам – в последних 14 домашних матчах «Челси» ТБ4.5 не сыграл только дважды, в последних восьми гостевых у «МЮ» – однажды. Ждем крутую зарубу и сейчас?

ТБ4.5 по желтым карточкам идет за 1.85.

У «Челси» совсем длинная серия без побед над «МЮ». Прервется сегодня?

«Челси» не побеждает «МЮ» на «Стэмфорд Бридж» с ноября 2017 года – больше шести лет! С тех пор было семь матчей во всех турнирах – четыре ничьих и три поражения.

«Челси» вообще последний раз побеждал «МЮ» в 2020-м – в полуфинале Кубка Англии, после этого – пять ничьих и два поражения.

Последняя победа над «МЮ» в АПЛ – это тот же самый ноябрь-2017. После этого «Челси» сыграл семь ничьих и проиграл пять раз.

В пяти последних играх АПЛ забивали обе команды. А в четырех до этого – нет.

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«Челси» примет «МЮ» в четверг, 4 апреля. Начало игры – в 22:15 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster, Richard Pelham, Clive Rose