Андреева может выиграть «Ролан Гаррос» за 30.00. А сколько букмекеры давали на прежние титулы россиянок?

Мирра Андреева – в двух шагах от исторической победы на парижских кортах. В полуфинале россиянка идет в линии букмекеров явным фаворитом за 1.70. Более того, коэффициент на победу Андреевой в Париже рухнул с 30.00 (25.00 перед матчем с Соболенко) до 6.70 в преддверии игры с Жасмин Паолини.

Россиянки побеждали на турнирах «Большого шлема» восемь раз. Почти всегда они не стояли именно первыми в линиях до начала соревнования. Про Марию Шарапову и ее коэффициент 50.00 на Уимблдоне в 2004 году упоминали в прошлом материале , а теперь вспомним, как букмекеры оценивали других будущих чемпионок.

«Ролан Гаррос»-2004: Анастасия Мыскина – 26.00

Первая большая победа российского женского тенниса была непредсказуемой для букмекеров. Мыскина котировалась лучше остальных россиянок, но все равно стояла только седьмой.

Двадцать лет назад букмекеры предсказывали борьбу между Сереной Уильямс (3.00) и Жюстин Энен. Также выше Мыскиной в линии стояли Амели Моресмо, Винус, Линдсэй Дэвенпорт и Дженнифер Каприати.

US Open-2004: Светлана Кузнецова – 50.00

Букмекеры в тот год исправились после побед Мыскиной и Шараповой, но про Светлану Кузнецову в преддверии US Open совсем забыли. Коэффициент 50.00 позволял тогда только на тоненького замыкать десятку фаворитов.

Явное трио соискательниц трофея US Open-2004 составляли Энен, Уильямс и Дэвенпорт. Линдсэй и проиграла россиянке в полуфинале. А в решающем матче получился любопытный матч с точки зрения коэффициентов. Елена Дементьева также имела до турнира котировку 50.00.

US Open-2006: Мария Шарапова – 3.50

Первая и последняя победа для российского тенниса в статусе фаворита. Редкий случай, когда в женском одиночном разряде до решающего матча дошли те, кого и ставили перед турниром в линии. Жюстин Энен подтвердила свой коэффициент 4.50 статусом вице-чемпионки Открытого чемпионата США.

Australian Open-2008: Мария Шарапова – 7.00

Перед турниром в Австралии шестнадцать лет назад не было равных Жюстин Энен. Букмекеры настолько уверовали в бельгийку, что выставляли ей коэффициент 2.20. Шарапова была второй за 7.00.

Два главных фаворита встретились в четвертьфинале, где Жюстин смогла взять только четыре гейма у будущей победительницы.

«Ролан Гаррос»-2009: Светлана Кузнецова – 8.00

Вторая победа Светланы Кузнецовой уже пришла в ином статусе, если сравнивать с открытым чемпионатом США. В 2009 году букмекеры ждали прорыв от Динары Сафиной (3.50). Второй стояла сербка Елена Янкович (7.50), а тройку замкнули Кузнецова и Серена Уильямс.

«Ролан Гаррос»-2012: Мария Шарапова – 7.50

В 2012 году букмекеры выделяли своеобразную большую тройку: Виктория Азаренко, Серена Уильямс и Мария Шарапова. Белоруска на тот момент лишь немного отставала по коэффициентам от американки: до турнира было 3.50 против 3.00.

В итоге Шарапова очень легко выиграет титул, отдав соперницам лишь один сет, а Азаренко так никогда и не сыграет в финале «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»-2014: Мария Шарапова – 7.50

Пока последний триумф был зафиксирован при похожем сюжете по коэффициентам. Букмекеры ждали идеального выступления от Серены Уильямс (2.20). Американка попала под еще совсем юную Гарбинье Мугурусу, а Шарапова преодолела тяжелейший путь к трофею: четыре матча подряд из трех сетов.

Таким образом, возможная победа Мирры Андреевой займет третье место в своеобразном рейтинге коэффициентов. Совместный рекорд Шараповой и Кузнецовой из 2004 года устоит.

Любопытно, что очень близка к вечному первому месту в истории была Анастасия Павлюченкова образца 2021 года. Тогда ее победа на «Ролан Гаррос» оценивалась коэффициентом 251.00. Не хватило трех геймов в финале.

Ставки на Спортсе

В Андрееву верят еще сильнее, чем в Шарапову. Какой турнир «Большого шлема» она скоро выиграет?

Фото: Gettyimages.ru /Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images, Clive Brunskill, Matthew Stockman