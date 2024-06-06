До плей-офф на финалиста НБА давали больше 30.00. «Бостон» все же расправится с «Далласом»?

В ночь на пятницу, 7 июня, в Бостоне стартует главная баскетбольная серия года. В финале НБА встречаются «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

Хозяева уже не первый год входят в тройку главных фаворитов сезона. Нынешний – не исключение. Букмекеры на протяжении почти всего регулярного чемпионата выделяли «Селтикс» даже выше чемпионов из «Денвера». Клуб входил в плей-офф, имея котировку в БЕТСИТИ в диапазоне от 3.00 до 3.50 на победу.

А вот «Даллас» – большой сюрприз. Еще в марте клуб только замыкал десятку с коэффициентом 30.00. Плюс, на тот момент не был окончательно решен вопрос с плей-офф.

В решающих матчах «Даллас» очень сильно удивил букмекеров. Команда в статусе аутсайдера серий прошла «Оклахому» и «Миннесоту». Разгром соперника по финалу конференции – совсем большой сюрприз – на счет 4:1 можно было ставить за коэффициент больше 10.00.

Ждут всего пять матчей

В решающей серии расклад со стороны БЕТСИТИ очевиден. «Бостон» имеет коэффициент меньше 1.50 на титул. У «Далласа» шансов значительно меньше – 2.50.

В линиях предлагается стандартная фора в полтора матча для аутсайдера за 1.90. Аналитики предполагают, что противостояние в финале не дойдет до решающей седьмой игры. Самый вероятный сценарий – победа «Бостона» со счетом 4:1. На такой расклад коэффициент 4.25.

Кто станет лучшим игроком: три претендента на MVP

В БЕТСИТИ , помимо линии на серию, открыто предложение по лучшему игроку финального противостояния. Здесь реален титул MVP для трех баскетболистов. Фаворитом идет Джейсон Тейтум из «Бостона» за 1.80. Очевиден и Лука Дончич из «Далласа» за 3.00.

Золотой стандарт – самый раскрученный игрок и признанный лидер забирает MVP, но история знала и исключения. Например, в 2015 году все расклады букмекеров перечеркнул Андре Игудала.

В этот раз вторыми звездами идут Джейлен Браун (6.00) и Кайри Ирвинг (15.00), а на чудесные сюжеты вроде MVP для Уайта или Порзингиса можно ставить в БЕТСИТИ за 50.00.

Личные встречи – очень черный тренд для «Далласа», еще и тревога по Дончичу

Перед первым матчем у «Далласа» в списке «под вопросом» значится Лука Дончич. Словенец наверняка сыграет, но на протяжении всего плей-офф у лидера есть проблемы со здоровьем.

«Бостон» официально подтвердил, что их список травмированных перед финалом пуст. Кристапс Порзингис будет готов к первой игре.

Редкий случай – настолько доминирующее преимущество одного финалиста над другим в очных встречах. «Бостон» выиграл четыре матча подряд, да еще и без особенной борьбы. В трех встречах преимущество составляло больше десяти очков, ни разу не было близкой концовки. Последняя победа «Далласа» датирована мартом 2022 года.

Ждем ли борьбы в финале, или прогноз букмекеров всего на пять матчей подтвердится?

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Brian Fluharty, Maddie Meyer