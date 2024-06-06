Коэффициент на Россию против Беларуси резко просел. Соперник совсем не опасен?

В пятницу, 7 июня, в Минске сборная России сыграет против Беларуси. Безусловно, матч не имеет колоссального значения, но в свете запретов – редкий шанс для Карпина проверить обойму национальной команды на фоне крепкого соперника в выездном формате.

Россия пока без соперника, а Беларусь может выиграть группу Лиги наций

В РФС пока не обозначили следующего оппонента после Беларуси. Летом было решено провести один товарищеский матч и отпустить футболистов в отпуск. Осенью планируются уже игры в классической связке. В то же время официальных матчей в календаре на сентябрь еще нет.

Сборная России играет очень редко. В 2024 году, к сожалению, состоялся только один матч. Команда Валерия Карпина эффектно разгромила Сербию (4:0). Противостояние с Парагваем было отменено из-за трагичных событий в Москве. А до этого Россия не собиралась с ноября, да и там матч был отнюдь не показательный – против Кубы (8:0). То есть на выходе: две игры за почти восемь месяцев.

Сборная Беларуси продолжает участвовать в официальных турнирах УЕФА. В то же время именно дома команде играть не разрешается. Белорусы проводят матчи на нейтральных полях.

В 2023 году команда сменила тренера после затянувшейся серии неудач. Решение сработало идеально. Испанец Карлос Феррер взбодрил коллектив, так что Беларусь даже отобрала очки у Румынии и Швейцарии и обыграла Косово (коэффициент был 5.00).

В сентябре Беларусь возьмет старт в Лиге наций. С жеребьевкой повезло – можно бороться с любым соперником по группе: Болгария, Люксембург и Северная Ирландия.

Травмы, новые эксперименты и логичные тренды

К сожалению, не обошлось без повреждений. В конце насыщенного клубного сезона Россия не будет в оптимальном составе. Первым еще до объявления заявки выбыл Головин, вскоре выяснилось, что не сможет приехать Хлусевич. Уже в ходе сбора стало известно о повреждении Осипенко, а Захарян еще и подхватил простуду.

Таким образом, Валерий Карпин точно будет вынужден искать новые сочетания. Центр обороны выглядит самой проблемной зоной. Ожидаются Солдатенков и Дивеев.

У Беларуси с новым тренером очевиден тренд на футбол от защиты. Команда значительно меньше пропускает. В подтверждение – тренд на тотал меньше 2.5 (7 матчей из 8-ми) и тотал меньше 3.5 (8 матчей из 10-ти).

Географические соседи ранее встречались всего четыре раза. Не было ни одной официальной игры. Только один матч состоялся относительно недавно – в 2015 году. Россия победила со счетом 4:2. Это единственная «верховая» встреча. Тот матч запомнился чудесным дебютом сразу для двух восходящих звезд: Алексей Миранчук и Александр Головин – вышли и сразу же забили по голу.

А до этого команды сыграли в единственном в истории Кубке LG. Турнир проводился в рамках подготовки к чемпионату мира 2002 года. Россия уступила Беларуси в полуфинале, но только в серии пенальти. Два первых матча состоялись в 1999 году (2:0 и 1:1).

Перед игрой очень любопытный тренд на падение коэффициента в сторону сборной России. Команда Карпина понизилась в линии с 1.70 до 1.50. Беларусь взлетела почти до 7.00.

Дружеский матч, праздничная атмосфера и экспериментальный состав оборонительной связки у гостей – факторы за результативный футбол. Как раз можно рискнуть и сыграть против тренда на «обе забьют» за приличный коэффициент 2.10.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф