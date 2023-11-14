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Интриги на вечер четверга: мало офсайдов в пустой Софии, гол Грузии шотландцам, шоу «Северстали» и СКА

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Клубный футбол заменился матчами сборных, но варианты для ставок есть и в нем даже с учетом меньшего количества интриг. Да и хоккей никогда скучать не даст.

В самом странном матче ожидаем мало офсайдов

Почему самом странном – потому что до последнего не было ясно, на каком стадионе он пройдет. Речь о матче Болгария – Венгрия, в котором хозяева никак не могли определиться с домашней ареной. В итоге оказалось, что игра пройдет в Софии еще и без зрителей – поэтому коэффициент на победу Венгрии над Болгарией рушился с 1.81 до 1.49.

Обратим внимание не только на это, но и на тотал офсайдов. У Болгарии ТМ4.5 по ним прошел в пяти последних матча дома и не был пробит лишь однажды из семи предыдущих игр всего. У венгров то же самое – только один раз в восьми последних матчах не сыграл. ТМ4.5 пока еще держится в районе 1.60.

В игре Испании не будет запредельно много угловых

Испанцы уже вышли на Евро и играют в гостях с Кипром. У киприотов в 15 последних домашних матчах пробивался ТМ10.5 по угловым, у испанцев – не зашел лишь однажды в последних десяти играх. ТМ10.5 по угловым в этой игре идет за 1.78, можно найти и ТМ10.75 – за 1.69.

На всякий случай, ТМ4.5 по голам не был пробит лишь раз из последних 18 выездных игр Испании и только однажды из последних семи матчей Кипра. ТМ4.6 идет за 1.615.

Но риск есть – во-первых, ставки на низы в игре с явным фаворитом, во-вторых, команды ни на что не претендуют – и это увеличивает непредсказуемость.

Грузия забьет шотландцам во втором тайме

Тут тоже исходим из статистики – Грузия не забивала во втором тайме только однажды из последних семи матчей дома и восьми игр всего. У Шотландии –обязательный пропущенный гол во второй половине на выезде в шести из семи последних игр квалификации.

Гол Грузии во втором тайме идет за 2.06. Но опять-таки напомним, что турнирных задач у команд нет.

«Динамо» сыграет не хуже «Ак Барса» в первом периоде

Матч КХЛ пройдет в Казани. «Ак Барс» в девяти играх подряд не побеждает в первом периоде. «Динамо» лишь один раз его проиграл в последних десяти играх. И только один раз – в последних восьми матчах на выезде.

Но на непроигрыш в первом периоде «Динамо» ставить скучно – 1.37. Можно рискнуть с нулевой форой за 1.96. Найти промежуточный вариант с форой +0.25 было бы еще выгоднее.

«Северсталь» и СКА подарят зрелище

Смотрим на ТБ4.5. У «Северстали» в последних десяти матчах дома он не сыграл только один раз, ровно как и у СКА в десяти выездах. Да и вообще в последних 18 матчах СКА только однажды не прошел.

Но 1.43 за ТБ4.5 – это мало. А что если взять ТБ5.0 за 1.60? У СКА из последних десяти матчей такой тотал зашел шесть раз и было три возврата, у «Северстали» – те же шесть раз и два возврата. В сезоне между ними был счет 4:1 – СКА победил дома.

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Фото: Attila Volgyi/XinHua, IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press

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