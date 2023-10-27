Гол Лукаку, который не принесет победу, «Краснодар» не проиграет ЦСКА и ничья (или не ничья) в АПЛ сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередной порцией годных трендов и линий. В воскресном спецвыпуске:

Лукаку забивает, «Рома» – отлетает

В воскресенье, 29 октября, «Рома» сыграет на выезде с «Интером». Ромелу Лукаку в этом сезоне демонстрирует отличную статистику и в «Роме», и в сборной Бельгии.

В четверг форвард забил пражской «Славии» (2:0). Этот гол стал 12-м в 14 играх этого сезона во всех турнирах. Лукаку начинал сезон с двух встреч без голов – не смог забить «Милану» (1:2) в Серии А, выйдя на 21 минуту, и Азербайджану (1:0) в отборе на Евро-2024 (вышел в старте). После этого Ромелу забил 12 голов в 12 матчах. Бельгиец не смог отличиться только в играх с «Дженоа» (1:4) и «Монцей» (1:0). Зато были дубли в ворота Эстонии (5:1) и «Кальяри» (4:0). На гол Ромелу сегодня можно поставить с коэффициентом 4.33.

А вот «Рома» одержала лишь одну победу над «Интером» за последние шесть лет. Также было 6 побед миланцев и столько же ничьих.

Букмекеры считают «Рому» аутсайдером сегодняшнего матча за 5.75. Победа «Интера» идет с коэффициентом 1.64, ничья – за 4.10.

Ничья? Не, не слышал

Сегодня «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити» в АПЛ.

За 46 последних матчей между собой клубы сыграли лишь 4 ничьи – все по 0:0. При этом «Манчестер Юнайтед» не играл вничью 21 официальный матч подряд (после 2:2 с «Тоттенхэмом» в апреле), а у «Манчестер Сити» 12 матчей подряд (после «Севильи» в Суперкубке Европы). Ничья в дерби идет за 4.29.

То, что ничейного результата не будет – 1.23, а на точный счет (1:1) – 7.10.

«Краснодар» не проиграет

В шести турах перед зимней паузой у «Краснодара» – проверка прочности: два матча с ЦСКА (первый сегодня на выезде), гостевая игра с «Зенитом» 11 ноября, «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург». В сегодняшнем матче с ЦСКА лидер чемпионата не фаворит.

На ЦСКА предлагают 2.39, ничья идет за 3.55, на победу гостей – 3.05. Оно и логично, если смотреть на статистику.

● На своем поле «армейцы» выиграли в 6 из 8 предыдущих поединков в чемпионате (2 ничьи). «Краснодару» ЦСКА не уступил в 7 из 8 последних личных встреч в РПЛ, одержав три победы.

● Не больше двух голов забивалось в 9 из 11 последних игр «Краснодара» в Премьер-лиге, да и на выезде в РПЛ у команды Ивича 8-матчевая беспроигрышная серия (3 победы, 5 ничьих). В пяти из шести предыдущих гостевых поединков в чемпионате краснодарцы не пропускали больше одного мяча.

Идеальный вариант сегодня «Краснодар не проиграет» за 1.62.

Фото: IMAGO/Giuseppe Maffia/Global Look Press