Коэффициент на победу «Краснодара» в РПЛ упал в 8 раз. Следим за движением линии перед игрой с ЦСКА

«Краснодар» в этом сезоне удивляет! Первое место после 13 туров, отрыв от «Зенита» – два очка при игре в запасе. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на то, как изменились коэффициенты на чемпиона к почти середине чемпионата, как дела у «Краснодара», как изменилась линия на южан и прочие радости РПЛ.

А так выглядела таблица коэффициентов до начала РПЛ.

Хронология движения коэффициентов на «Краснодар» такая:

😒 1-й тур – 25.00

🤔 3-й тур – 10.00

😌 5-й тур – 7.00

🧐 7-й тур – 5.40

🤓 10-й тур – 3.20

😎 13-й тур – 2.85

● На старте сезона «Краснодар» шел четвертым фаворитом на чемпионстве, выше были «Спартак» и ЦСКА с 11.00 (сейчас оба по 20.00) и «Зенит» – 1.27 (сейчас 1.72). Но уход Малкома, игра в Гвардиолу от Абаскаля, проблемы с обороной ЦСКА и вжух – «Краснодар» – второй главный фаворит с 2.85 на чемпионство.

● Да, опыт «Зенита» после стольких чемпионств подряд никуда не пропал (только Малком пропал из состава), да и два практически равноценных состава Семака решают, но вера в сказку команды Галицкого еще жива.

● Модель прогнозирования Opta Predictor оценивает шансы на победу петербуржского клуба в текущем сезоне Мир РПЛ в 52%. Шансы «Краснодара» на чемпионство оцениваются в 41,9%.

Как дела у команды по сезону?

Коротко – прекрасно.

● Восемь побед, четыре ничейных результата и ноль поражений. Лидер чемпионата первый и по действующей беспроигрышной серии в лиге – 12 матчей. Рядом ЦСКА – 7 матчей, и «Локо» – 4 игры.

● Букмекеры считают, что победителем первой части сезона РПЛ станет именно «Краснодар» – на это дают коэффициент 1.85. Ставки на то, что зимним чемпионом станет «Зенит», принимаются за 3.55.

● Разница мячей (+14), столько же у «Зенита», среднее количество забитых мячей в матчах «быков» – 2.33, отсюда и низкая проходимость «обе забьют – да» – всего в 25% Процентов игр в этом сезоне.

● Зато 58% «сухих» матчей по сезону и 52% игр, где обе команды забивали.

Чего ждать в матче с ЦСКА

В шести турах перед зимней паузой у «Краснодара» – проверка прочности: два матча с ЦСКА (первый сегодня на выезде), гостевая игра с «Зенитом» 11 ноября, «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург». В сегодняшнем матче с ЦСКА лидер чемпионата не фаворит.

На ЦСКА предлагают 2.39, ничья идет за 3.55, на победу гостей – 3.05. Оно и логично, если смотреть на статистику.

● На своем поле «армейцы» выиграли в 6 из 8 предыдущих поединков в чемпионате (2 ничьи). «Краснодару» ЦСКА не уступил в 7 из 8 последних личных встреч в РПЛ, одержав три победы.

● Не больше двух голов забивалось в 9 из 11 последних игр «Краснодара» в Премьер-лиге, да и на выезде в РПЛ у команды Ивича 8-матчевая беспроигрышная серия (3 победы, 5 ничьих). В пяти из шести предыдущих гостевых поединков в чемпионате краснодарцы не пропускали больше одного мяча.

Идеальный вариант сегодня «Краснодар не проиграет» за 1.62.

И еще немного тренов:

● Обе команды забивали в 6 из 7 последних личных встреч на поле ЦСКА в РПЛ, сегодня тоже за 1.74.

● ЦСКА наносил как минимум 5 ударов в створ в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в РПЛ. Коэффициент – 2.00.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив