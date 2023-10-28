За последние три года «Сити» – безоговорочный фаворит дерби. А что в воскресном матче с «МЮ» на «Олд Траффорд»?

В эпоху Пепа Гвардиолы манчестерское дерби стало слишком предсказуемым с букмекерской точки зрения. За последние три сезона команды встретились семь раз – ни в одном матче «Манчестер Юнайтед» не шел фаворитом.

Раздел «Ставки» на Sports.ru смотрит в прошлое и с помощью трендов пытается предсказать сегодняшний результат.

● За последние семь матчей команды ни разу не сыграли на ноль. В таблице представлены все игры команд, не только в АПЛ.

● Самый высокий коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» был 7.75, дважды он доходил до 7.30 – 7 марта 2021 года «МЮ» выиграл 2:0.

● В девяти предыдущих играх на «Олд Траффорд» в рамках Премьер-лиги «горожане» лишь дважды победили с разницей более чем в один мяч. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» в 37 предыдущих домашних матчах чемпионата лишь раз уступил в два гола.

● Ждать разгрома не стоит, обычно дерби проходит спокойно, а в АПЛ в последний раз забивалось больше четырех мячей в 2015 году («МЮ» победил дома 4:2).

А что по сезону?

«Манчестер Сити» в погоне за «Тоттенхэмом», при матче в запасе отставание – пять очков. «Юнайтед» – восьмой, победа способна поправить положение. Среднее количество мячей в играх команд выше 2,5: у «МЮ» – 2,67, у «Сити» – 2,89. Хорошая заявка на «тотал больше» сегодня.

Это подтверждает и процент «сухих» матчей – у хозяев 22%, гостей – 33%.

А сегодня?

● «Ман Сити» – фаворит, на победу – 1.65. На «МЮ» – 5.39, ничья идет за 4.04.

● «Манчестер Юнайтед» не проиграл с форой (+1) в семи из девяти последних личных встреч на своем поле в АПЛ (5 побед, 2 возврата), сегодня на фору хозяев – 1.66.

● Не больше трех голов забивалось в восьми последних личных встречах на поле «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (3 возврата), сегодня – 1.60.

● «Манчестер Сити» не получал больше двух желтых карточек в семи из восьми последних матчей на «Траффорде». Сегодня – 1.62.

Манчестерское дерби стартует 29 октября в 18:30 по Москве.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Crockett