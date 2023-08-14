Что поставить в ЛЕ и ЛК: гол «Карабаха» после перерыва, против угловых в Бельгии и голевой матч «Погони» с «Гентом»

17 августа состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Соперников – миллион, от матчей разбегаются глаза. Какие варианты выбрать?

Обратимся к цифрам.

ХИК против «Карабаха» – интересен гол азербайджанцев после перерыва

«Карабах» в первом матче победил дома 2:1, все голы были забиты после перерыва. Есть и другая статистика вторых таймов – ХИК в прошлой ЛЕ на групповом этапе пропускал в этот момент в пяти из шести матчей. А еще – провел пять игр в этом сезоне еврокубков, пропускал в трех из них – и обязательно во втором тайме.

У «Карабаха» позади также пять матчей еврокубков. Из 11 голов после перерыва забито девять. Также «Карабах» обязательно забивает во вторых таймах в 14 из последних 15 официальных игр.

На гол «Карабаха» во втором тайме можно поставить за 1.71 .

«Генк» и «Олимпиакос» наверняка подадут мало угловых

У бельгийцев ТМ9.5 по угловым сыграл в пяти из последних шести домашних матчах или в четырех из пяти последних игр всего. Такой же тотал был и в последних шести матчах «Олимпиакоса» в Лиге Европы.

На двоих «Генк» и «Олимпиакос» в первой игре между собой в Греции подали всего пять угловых.

ТМ9.5 по угловым в матче «Генк» – «Олимпиакос» котируется за 1.62, а ТМ8.5 – за 2.03.

«Люцерн» и «Хиберниан» должны забить друг другу

И те, и другие часто и забивают, и пропускают. Например, у «Люцерна» «обе забьют» заходит в шести подряд последних официальных матчах, а если брать домашние – то даже в восьми из последних девяти.

У «Хиберниана» схожая картина: «обе забьют» проходил в последних восьми играх, а в гостях – в семи из последних восьми матчей. В первой игре ЛК между этими соперниками – тоже: «Хиберниан» обыграл «Люцерн» 3:1.

«Обе забьют» в матче «Люцерн» – «Хиберниан» котируется за 1.66.

«Лех» забьет в Словакии во втором тайме

«Спартак» Трнава примет «Лех» в ЛК. Словаки пропускали во вторых таймах в пяти подряд последних домашних матчей и в шести подряд во всех турнирах.

«Лех», напротив, результативен после перерыва: в последних 12 матчах во всех турнирах он регулярно забивал во втором тайме хотя бы гол. Так же происходило и в восьми из последних девяти игр всего. В первой игре «Лех» – «Спартак» Трнава поляки выиграли 2:1, оба гола забив именно после перерыва.

Гол «Леха» во втором тайме матча в Словакии оценивается в 1.65.

«Погонь» и «Гент» устроят веселую голевую игру

Здесь тоже просто: дома поляки пробили семь верхов в последних восьми матчах (а в последних десяти всего – восемь), а бельгийцы – шесть из семи в гостях. К тому же «Гент» вообще играет зрелищно – ТБ2.5 пробивался в 13 из его 14 последних матчей.

В Бельгии эти команды тоже опередили ТБ2.5 – «Гент» выиграл 5:0.

ТБ2.5 на игру «Погонь» – «Гент» уже занижен до 1.67 . Возможно, один из вариантов – ТБ2.75, если будет такая опция у букмекеров.

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Все матчи состоятся в четверг, 17 августа. «Погонь» и «Гент» начнут в 19:00 по московскому времени, как и ХИК с «Карабахом». В 21:00 стартуют матчи «Генк» – «Олимпиакос» и «Спартак» Трнава – «Лех». А «Люцерн» и «Хиберниан» сыграют в 21:45.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Â©INPHO/Jonathan Porter / Martin Meienberger / Panoramic