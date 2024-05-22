Стали известны планы «Барселоны» на Эктора Форта на следующий сезон
Ожидается, что в следующем сезоне Эктор Форт сменит позицию, сообщает Diario Sport.
«Барселона» рассматривает 17-летнего футболиста как идеального запасного левого защитника, вместо Алехандро Бальде, Жоау Канселу или новый игрока, которого «сине-гранатовые» подпишут летом.
Юноша, по природе своей являющийся правым защитником, в этом сезоне он принял участие в девяти матчах за первую команду, семь из которых он сыграл на левом фланге.
Недавно каталонцы договорились о новом четырехлетнем контракте с Эктором. Официальное объявление ожидается.