Сколько заработает «Барселона» за второе место в Ла Лиге? Считаем доход клубов топ-4💸

«Барселона» получит 130 млн евро, заняв второе место в Ла Лиге в этом сезоне.

Только чемпион «Реал Мадрид» заработает больше, чем «Барса» - «сливочные» получат 143 миллиона евро.

По окончании сезона Ла Лига распределит около 1,5 млрд евро от телевизионных прав между 20 клубами Ла Лиги. 50 % этих денег (750 миллионов евро) будут равномерно распределены между 20 клубами дивизиона.

Остальные 50% будут разделены в зависимости от результатов и от того, какое место клуб занимает в конце сезона. «Реал Мадрид» заработает 17% этих денег за победу в турнире.

«Жирона» за третье место получит 118 миллионов евро, а «Атлетико», замыкающий четверку лучших, 106 миллионов евро.