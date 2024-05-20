Лапорта хочет немца, Юсте хочет оставить Хави. Руководство «Барсы» спорит о тренерских перестановках

Главный каталонский инсайдер, Жерар Ромеро, сообщил о расколе в руководстве «Барселоны». По данным журналиста, у членов правления «блауграны» разный взгляд на тренерскую позицию в команде.

Большинство настроено на увольнение Хави, передает Ромеро. Лапорта взял курс на Германию. Он мечтает привлечь в «Барсу» Ханси Флика или Томаса Тухеля, который как раз попрощался с «Баварией».

Деку считает отличной кандидатуру Рафы Маркеса. Спортдир каталонцев также рассматривает вариант с Тиаго Мотой. И только Рафа Юсте убежден, что «Барсе» стоит оставить у руля команды Хави.

На прошлой неделе испанская пресса сообщила о волнениях в руководстве «блауграны». Лапорте не понравились слова Хави о сложном финансовом положении клуба, теперь президент настаивает на смене тренера.

Если Лапорта добьется своего, Хави будет уволен в конце сезона, передает Marca. У каталонцев остался еще один матч в Ла Лиге.

А чей взгляд на тренерскую позицию в «Барсе» разделяете вы?