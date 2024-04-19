Сколько денег «Барселона» упустила из-за поражения в 1/4? А сколько заработала за всю ЛЧ?

«Барселона» недополучила 62,5 млн евро после поражения от «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает Серджи Соле из Mundo Deportivo.

Клуб получил бы 50 млн евро, если, выиграв Лигу чемпионов, квалифицировался на Клубный чемпионат мира 2025 года. За выход в полуфинал каталонцы получили бы 12,5 млн евро.

Хорошо, что «Барселона» хотя бы выполнила минимальные ожидания, установленные советом директоров в начале сезона - дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В целом «Барса» заработала около 80 млн евро в Лиге чемпионов-2023/24.