Серджиньо Дест порвал «кресты» и выбыл из строя до 2025 года. Защитник обратился к фанатам

Серджиньо Дест порвал «кресты». Американец больше не сыграет в этом году. Защитник обратился к болельщикам в соцсетях:

«Хей, фанаты, на связи Серджиньо. Просто хотел рассказать вам, ребята, о своей травме. К сожалению, я порвал «кресты». Скоро мне сделают операцию.

Я как можно быстрее постараюсь вернуться на свой лучший уровень. Для меня это будет непростое время, но я знаю, что это лишь сделает меня сильнее. Я вернусь, чтобы заставить вас мною гордиться. Увидимся!»

Прошлым летом «ПСВ» арендовал Серджиньо у «Барселоны». За голландский клуб американец провел 37 матчей, в которых забил два гола и отдал семь ассистов.

По данным Фабрицио Романо, «ПСВ» был доволен игроком и планировал выкупить у «блауграны» контракт Деста. Но травма защитника может существенно повлиять на ситуацию.

Здоровья!