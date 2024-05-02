Вот за что телохранитель Месси получает свою огромную зарплату - на ринге он просто монстр

Зарплата бодигарда - более 60 тысяч в неделю.

Яссин Чуеко - бывший военнослужащий США и постоянный участник боев ММА, стал личным охранником звездного аргентинца после перехода Лео в МЛС.

Яссин находится рядом и повседневной жизни, а во время матчей не останавливается ни на секунду, постоянно двигаясь вдоль бровки и следя за перемещениями Лео.

За это он получает немаленькую зарплату - 250 тысяч долларов, то есть 3 миллиона долларов в год. Неплохое жалование среднего футболиста МЛС.

Помимо этого Яссин стал всемирно известен - запустил собственную линейку одежды и получил десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Но все не просто так - судя по кадрам из зала единоборств, свою работу Чуеко знает на «отлично».