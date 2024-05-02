Лучшие бомбардиры «Барселоны» нынешнего сезона. В топ попал один удивительный игрок

Очередной сезон клубного футбола подходит к концу и самое время взглянуть на список лучших бомбардиров «Барселоны».

Вот как выглядит нынешняя таблица лидеров по голам:

Роберт Левандовски − 23 гола в 44 матчах;

Ферран Торрес − 11 голов в 38 матчах;

Жоау Феликс − 10 голов в 40 матчах;

Рафинья Диас − 9 голов в 34 матчах;

Фермин Лопес − 8 голов в 38 матчах.

Почетное упоминание получает Ламин Ямаль, занимающий шестое место с 6 голами в 45 матчах − впечатляющий результат для шестнадцатилетнего парня.

До конца сезона осталось всего пять матчей, и сместить польского нападающего с первого места кажется практически невозможным. Интрига осталась одна: сможет ли Ламин Ямаль ворваться в пятерку?

Как бы то ни было, итог можно будет подвести в июне.