Эрик Гарсия рассказал, как «Жирона» готовится к матчам. Впереди у команды встреча с «Барсой»

В 34-м туре Ла Лиги «Барселона» отправится в гости к «Жироне». После 33-х матчей в чемпионате Испании «блауграна» опережает соперника всего на два очка.

Эрик Гарсия, которого «Жирона» арендует у «Барсы», рассказал, как команда Мичела Санчеса готовится к матчам:

«Мы смотрим много видео. Мы знаем, как должны играть мы и как играет наш соперник. Тренировки также длятся долго. Он [Мичел] всегда говорит нам, что старается ставить перед нами более сложные задачи, чем те, с которыми мы позже столкнемся в матче.

Мичел – очень увлеченный тренер, который живет футболом. Его речи очень мотивируют. Он отлично знает каждого игрока. Он часто делится своим опытом, это позволяет ему достучаться до футболистов».

Гарсия похвалил Мичела за то, что тот помог ему почувствовать уверенность после непростого периода в «Барсе», где Эрик был запасным:

«Он вселил в меня уверенность с первого дня, когда я с ним поговорил, еще до того, как состоялся трансфер. Я очень благодарен ему, потому что мой индивидуальный уровень и уровень всей команды зависят от уверенности, которую он передает игрокам, от всего, что происходит с нами в течение недели, от советов, которые он нам дает. Он сделал нас всех лучше».

Аренда Гарсии в «Жироне» истекает уже в июне. Сам игрок уверен , что вернется в «Барселону». Встреча «Жироны» и «блауграны» назначена на 4 мая.

Сможет ли Эрик отличиться в грядущей игре?