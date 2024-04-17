🔥😡 Гнев и ярость Рафиньи после вылета из Лиги чемпионов. Бразилец стал самым результативным игроком противостояния

«Барселона» трагично вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «ПСЖ».

И если мы знаем, кто стал самым счастливым игроком противостояния, то насчет самого грустного есть вопросы.

Рональд Араухо, безусловно, подвёл команду. Но неизвестно, как развивались бы события ответного матча, будь он на поле и после 29-й минуты.

Зато не приходится сомневаться в том, что Рафинья выложился на 146%. Бразилец забил три из четырех мячей «Барселоны» в противостоянии. И это в сезон, когда Рафинья не блещет результативностью, а руководство клуба рассматривает вариант его продажи.

Не стоит удивляться гневной реакции игрока на неудачу.

Останется в клубе?