👵🚲 «Если бы у моей бабушки были колеса, то она была бы велосипедом». Хави не согласен с Энрике насчет того, что «ПСЖ» победил бы без удаления. Мнение фанатов

На послематчевой пресс-конференции Хави спросили, что он ответ Луису Энрике, заявившему, что «ПСЖ» победил бы «Барселону» даже без удаления Рональда Араухо.

Помимо этого, наставник «ПСЖ» признался, что хотел бы видеть Хави на посту тренера «Барселоны» и в дальнейшем. Хави ответил кратко, но четко:

«Я отвечу «Нет» на оба вопроса».

Похоже, что шансов на продолжение работы Хави в «Барселоне» больше нет.

Реакция фанатов.

💭 «Если бы мы не получили красную карточку, то победили бы. Это было сильным ударом по нам».

💭 «ПСЖ» был гораздо лучше. «Барсе» повезло выиграть первый матч. Хави и все остальные это знают».

💭 «Барса» проиграла бы и в полных составах».

💭 «Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом».

💭 «Хави должен работать над гневом. Но это правда: «ПСЖ» не победил бы, если б не удаление Рональда Араухо».

💭 «ПСЖ» не победил бы в полных составах. Это очевидно».