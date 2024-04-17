Как же обидно за 16-летнего Ямаля: у него важный ассист и высокие оценки, но Хави заменил в певром тайме - Ламин не сдержал слез

Ламин Ямаль проводит феноменальный сезон в «Барсе»: в 16 лет он оформил 6+5 во всех турнирах. Испанец мог стать самым молодым победителем ЛЧ, но не все зависело от него. Хотя он старался.

В первом матче Ямаль сыграл только 60 минут (смотрелся здорово и получил оценку 7,0), в ответной игре сделал ассист Рафинье уже в первом тайме. Но после раннего удаления Араухо Хави пожертвовал Ламином ради еще одного защитника.

После матча испанец не сдержал эмоций - закрывал слезы капюшоном.