Как же обидно за 16-летнего Ямаля: у него важный ассист и высокие оценки, но Хави заменил в певром тайме - Ламин не сдержал слез
Ламин Ямаль проводит феноменальный сезон в «Барсе»: в 16 лет он оформил 6+5 во всех турнирах. Испанец мог стать самым молодым победителем ЛЧ, но не все зависело от него. Хотя он старался.
В первом матче Ямаль сыграл только 60 минут (смотрелся здорово и получил оценку 7,0), в ответной игре сделал ассист Рафинье уже в первом тайме. Но после раннего удаления Араухо Хави пожертвовал Ламином ради еще одного защитника.
После матча испанец не сдержал эмоций - закрывал слезы капюшоном.
К Ямалю претензий меньше всего,красавец одним словом
Ямал очень крут, и очень жаль что он не забил в ЛЧ этого сезона, мог стать самым молодым забившем.