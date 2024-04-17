Новые подробности ухода Месси из «Барселоны»: похоже, прощальный матч на «Камп Ноу» мы не увидим

По-хорошему разойтись все-таки не получилось.

Жауме Рурес – основатель и бывший президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции Ла Лиги. В программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER он поведал подробности ухода Месси из «Барселоны».

Месси покинул клуб летом 2021 года и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. С 2023-го аргентинский форвард выступает за «Интер Майами» в МЛС.

«Я был на одной из встреч, когда на столе был контракт. Лео был в отпуске, и шла дискуссия о том, чтобы вместо ожидания его возвращения отправиться к нему и заключить сделку. Контракт был составлен и согласован.

Но затем что-то случилось, сошлись финансовые и личные факторы. И я бы не стал биться об заклад по поводу того, что же было важнее. Но ясно, что дело было не только в финансах.

Люди в клубе считали, что сделали достаточно или что они не могли сделать больше. В конце концов, все решает президент Жоан Лапорта. Вот почему я не думаю, что мы в ближайшее время увидим какое-либо чествование Месси».

Впрочем, и без чествования на «Камп Ноу» карьера у Месси получилась невероятная.