Вот как надо относиться к собственным фанатам: игроки «Барсы» достойно повели себя после разгрома от «ПСЖ»
Отдали должное фанатам.
«Барселона» проиграла дома «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре каталонцы победили парижан в гостях со счетом 3:2.
Таким образом, «блауграна» впервые в своей истории вылетела из турнира после победы в выездном матче.
После игры, на которой присутствовало чуть менее 60 тысяч болельщиков, игроки «Барсы» отправились к трибунам - вместе с фанатами переживать это тяжелое поражение.