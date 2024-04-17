Вот как надо относиться к собственным фанатам: игроки «Барсы» достойно повели себя после разгрома от «ПСЖ»

Отдали должное фанатам.

«Барселона» проиграла дома «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре каталонцы победили парижан в гостях со счетом 3:2.

Таким образом, «блауграна» впервые в своей истории вылетела из турнира после победы в выездном матче.

После игры, на которой присутствовало чуть менее 60 тысяч болельщиков, игроки «Барсы» отправились к трибунам - вместе с фанатами переживать это тяжелое поражение.