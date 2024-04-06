Ямаль объяснил, почему считает Неймара кумиром. У 16-летнего Ламина 2,87 обводки за игру

Ламин Ямаль проводит выдающийся сезон: 13 результативных действий в основе «Барсы» (и это в 16 лет), дебют за сборную Испании и 2,87 обводки за игру (лучше 87% игроков топ-5 лиг на его позиции).

По игровому стилю Ямаль напоминает Неймара - и на днях Ламин признался, что считает бразильца футбольным кумиром:

«Почему Неймар мне нравился больше, чем кто-либо другой? Потому что он заставял меня пойти смотреть игры, он заставлял меня веселиться, это было шоу. Было приятно наблюдать, как он играет».