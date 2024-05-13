Семшов о «Зените»: «Будто все пропало – нет качественного футбола, остроты и агрессии никакой»

Игорь Семшов высказался об игре «Зенита» после матча с ЦСКА.

В матче 28-го тура Мир сине-бело-голубые дома уступили армейцам со счетом 0:1.

«Если честно, я удивлен выступлением « », потому что команда после игры с «Краснодаром» выглядела качественно, цельно по игре, забивала, обостряла и создавала моменты, а потом как будто все пропало, в последнем матче особенно.

Четыре встречи команда не выигрывает, а с Кубком пять получится. Не знаю, что произошло, у них нет качественного футбола: да, держат мяч, катают его вдоль и поперек, но остроты и агрессии нет никакой. Если бы это было один-два матча, еще можно было на это уповать, но тут пять», – сказал экс-игрок сборной России.