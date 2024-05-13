Семшов о «Зените»: «Будто все пропало – нет качественного футбола, остроты и агрессии никакой»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Советский спорт Футбол

Игорь Семшов высказался об игре «Зенита» после матча с ЦСКА.

В матче 28-го тура Мир РПЛ сине-бело-голубые дома уступили армейцам со счетом 0:1.

«Если честно, я удивлен выступлением «Зенита», потому что команда после игры с «Краснодаром» выглядела качественно, цельно по игре, забивала, обостряла и создавала моменты, а потом как будто все пропало, в последнем матче особенно.

Четыре встречи команда не выигрывает, а с Кубком пять получится. Не знаю, что произошло, у них нет качественного футбола: да, держат мяч, катают его вдоль и поперек, но остроты и агрессии нет никакой. Если бы это было один-два матча, еще можно было на это уповать, но тут пять», – сказал экс-игрок сборной России.

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4 комментария
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А вот Медведеву удалось выразить всё это единственным словом ))
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Динамо чемпион?
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Ответ justbored
А вот Медведеву удалось выразить всё это единственным словом ))
Он талант!)
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Ответ MihuS
Динамо чемпион?
По такому чемпу рано загадывать.
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