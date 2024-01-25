«Я не ищу оправдания». Звездный игрок «Барселоны» признался, что некоторое время играет с травмой

Вечер среды на «Сан-Мамесе» был полон потерь для «Барселоны». Команда Хави не только лишилась еще одного трофея, но и важнейших игроков.

Алекс Бальде получил травму задней поверхности бедра в первом тайме встречи с «Атлетиком» и покинул поле в слезах. По ранним прогнозам, он может пропустить от четырех до шести недель, то есть защитник не вернется на поле до марта.

В ходе второй половины матча Пау Кубарси заменил Андреаса Кристенсен, который, сев на скамейку, приложил пакет со льдом к задней части икры. Датский защитник весь год борется с хронической болью.

Был и еще один очень тревожный эпизод с участием защитника. Рональд Араухо упал на газон и схватился за колено после борьбы с Иньяки Уильямсом. Врачи и их волшебный спрей вернули капитана в игру, но после матча журналисты спросили футболиста о его самочувствии.

«Меня беспокоит колено. Я испытываю этот дискомфорт уже пару недель, но я всегда стараюсь быть рядом и помочь, а не искать оправдания», — сказал он Marca.

У Хави остается не так много вариантов, кого он мог бы использовать в обороне в ближайшие недели. Насколько известно, Жоау Канселу в скором времени должен прийти в форму, но на данный момент Жюль Кунде, а также Кристенсен и Араухо, испытывающие постоянный дискомфорт, — единственные доступные взрослые защитники. К счастью, в распоряжении тренера есть и юные таланты, как Пау Кубарси и Эктор Форт.

В идеальном мире Хави не стал бы рисковать Араухо перед возобновлением Лиги чемпионов, но в реальности у него почти нет выбора.