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«Я не ищу оправдания». Звездный игрок «Барселоны» признался, что некоторое время играет с травмой

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Вечер среды на «Сан-Мамесе» был полон потерь для «Барселоны». Команда Хави не только лишилась еще одного трофея, но и важнейших игроков.

Алекс Бальде получил травму задней поверхности бедра в первом тайме встречи с «Атлетиком» и покинул поле в слезах. По ранним прогнозам, он может пропустить от четырех до шести недель, то есть защитник не вернется на поле до марта.

В ходе второй половины матча Пау Кубарси заменил Андреаса Кристенсен, который, сев на скамейку, приложил пакет со льдом к задней части икры. Датский защитник весь год борется с хронической болью.

Был и еще один очень тревожный эпизод с участием защитника. Рональд Араухо упал на газон и схватился за колено после борьбы с Иньяки Уильямсом. Врачи и их волшебный спрей вернули капитана в игру, но после матча журналисты спросили футболиста о его самочувствии.

«Меня беспокоит колено. Я испытываю этот дискомфорт уже пару недель, но я всегда стараюсь быть рядом и помочь, а не искать оправдания», — сказал он Marca.

У Хави остается не так много вариантов, кого он мог бы использовать в обороне в ближайшие недели. Насколько известно, Жоау Канселу в скором времени должен прийти в форму, но на данный момент Жюль Кунде, а также Кристенсен и Араухо, испытывающие постоянный дискомфорт, — единственные доступные взрослые защитники. К счастью, в распоряжении тренера есть и юные таланты, как Пау Кубарси и Эктор Форт.

В идеальном мире Хави не стал бы рисковать Араухо перед возобновлением Лиги чемпионов, но в реальности у него почти нет выбора.

6 комментариев
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Когда это закончится
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В штабе Хави его брат, поэтому возможно медицинский штаб возглавляет его дядя или муж сестры. Ясно одно, что весь его штаб под стать ему
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главное касички есть 😁
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Ответ данислам дадыбаев
Когда это закончится
А сколько тебе лет?
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Ответ Emin Aliev
В штабе Хави его брат, поэтому возможно медицинский штаб возглавляет его дядя или муж сестры. Ясно одно, что весь его штаб под стать ему
в штабе Анчелотти есть его сын и что?
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Ответ SaH4r.
в штабе Анчелотти есть его сын и что?
ага, давай сравнивать Анчелотти, который тренировал и выигрывал кубки тогда, когда Хави учился в академии, с Хави.
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