Сколько матчей пропустит Рафинья? Бразилец травмировал подколенное сухожилие

Рафинья был вынужден покинуть поле на 40-й минуте матча с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании, получив травму подколенного сухожилия.

Вот список матчей, которые бразилец, скорее всего, пропустит:

против «Реал Мадрид» - 14 января, финал Суперкубка Испании

против «Унионистас» (выезд) - 18 января, 1/16 Кубок Испании

против «Бетиса» (выезд) - 21 января, Ла Лига

против неизвестного соперника - 24/26 января, если «Барса» выйдет в 1/4 Кубка Испании

против «Вильярреала» (дома) - 28 января, Ла Лига

против «Осасуны» (дома) - 30 января, Ла Лига

против «Алавеса» (выезд) - 4 февраля, Ла Лига

против «Гранады» (дома) - 11 февраля

Ожидается, что Рафинья получит несколько минут в игре против «Сельты» 18 февраля и должен набрать полную форму к матчу Лиги чемпионов против «Наполи».