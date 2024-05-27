Гави может поехать со сборной на Евро. Де ла Фуэнте объяснил, зачем пригласил травмированного игрока на турнир

Луис де ла Фуэнте определился с предварительной заявкой сборной Испании на чемпионат Европы. В расширенный состав попали пять игроков «Барселоны»: Пау Кубарси, Педри, Фермин Лопес, Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Де ла Фуэнте пригласил в расположение сборной и Гави, который из-за травмы играть не сможет. Тренер объяснил, почему принял такое решение:

«Гави знает, что сборная – это его дом, говорю это со всей любовью. Он знает, что может приехать, когда захочет, мы с нетерпением ждем его. Я уверен, что он приедет, мы будем очень рады. Он точно удивит нас на сборах! Гави важен для команды, даже если не играет, он нам нужен.

Для тренера худшее, что может случиться, – это травмы игроков. Бальде, Йереми, Гайя. Для всех, кто выступал за сборную и травмировался, наши двери всегда открыты. Надеюсь, мы увидим их. Они просто должны позвонить и сказать, что приедут, хотя я не хочу никого обязывать».

Пабло получил травму в матче сборной в ноябре прошлого года. Во время встречи Испании и Грузии полузащитник порвал «кресты», при этом тот матч не имел турнирного значения. Как пишет Diario AS, испанец вернется в строй не раньше октября или ноября.

Как думаете, Гави примет приглашение Де ла Фуэнте?