Тренер «Севильи» назвал главную проблему «Барселоны». Это не Хави, не руководство и даже не финансы

«Барселона» обыграла «Севилью» в последнем матче Хави у руля «блауграны» . Об увольнении Эрнандеса стало известно за несколько дней до игры.

Тогда Кике Флорес критиковал «блауграну» за отношение к легендам:

«Я не должен этого говорить.… но как плохо «Барселона» относится к своим легендам. Это тревожная тенденция. С Куманом, Месси, а сейчас плохо обращаются с Хави.

Мне бы хотелось, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо. Это было бы замечательно. Это преемственность, формирование связи между тренерами и фанатами. Хорошее отношение к легендам многое связывает».

После встречи «Барсы» и «Севильи» Флорес своего мнения не поменял:

«Я высоко ценю Хави как тренера, ценю его прошлогоднюю победу в Ла Лиге, я восхищаюсь им как футболистом, как и все вы. Хави кажется честным парнем, который говорит то, что думает. Он пережил переходный период, и я ему об этом сказал. У «Барселоны» есть проблема, но это не Хави, а мадридский «Реал».

В этом сезоне «Барса» финишировала второй, уступив титул «сливочным». Подопечные Хави набрали на 10 очков меньше, чем «королевский клуб», – 85. В сезоне-2022/23 «Мадрид» тоже отстал от чемпионской «Барсы» на 10 очков. Тогда в копилке «Реала» было 78 баллов.

Согласны с мнением Флореса?