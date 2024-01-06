😱 «Бавария» готова заплатить «Барселоне» €70 млн за трансфер Араухо в январе. Летом предложение будет больше

«Бавария Мюнхен» готова заплатить «Барселоне» более €70 млн за трансфер Рональда Араухо в январе, сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Тем не менее, сообщается, что каталонцы не готовы отпустить футболиста даже за большую сумму.

Источник отмечает, что в контакте игрока предусмотрен единственный вариант выкупа - €1 млрд.

Томас Тухель и спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд по-прежнему рассчитывают подписать 24-летнего защитника. Мюнхенцы могут вернуться к обсуждению летом, сделав существенно большее предложение.

Текущий контракт Араухо с сине-гранатовыми истекает в 2026 году. «Барселона» хочет продлить соглашение, но не может сделать это в ближайшем будущем. По слухам, футболист готов остаться.