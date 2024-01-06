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😱 «Бавария» готова заплатить «Барселоне» €70 млн за трансфер Араухо в январе. Летом предложение будет больше

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«Бавария Мюнхен» готова заплатить «Барселоне» более €70 млн за трансфер Рональда Араухо в январе, сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Тем не менее, сообщается, что каталонцы не готовы отпустить футболиста даже за большую сумму.

Источник отмечает, что в контакте игрока предусмотрен единственный вариант выкупа - €1 млрд.

Томас Тухель и спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд по-прежнему рассчитывают подписать 24-летнего защитника. Мюнхенцы могут вернуться к обсуждению летом, сделав существенно большее предложение.

Текущий контракт Араухо с сине-гранатовыми истекает в 2026 году. «Барселона» хочет продлить соглашение, но не может сделать это в ближайшем будущем. По слухам, футболист готов остаться.

8 комментариев
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Фабрицио Романо молчит - значит ничего серьезного, Барса Араухо не продаст. И так в защите огромные проблемы.
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Араухо тоже в курсе, что им предметно интересуется Бавария. Спортс, читает регулярно...) При будущем продлении контракта, он заломит себе зарплату - как у Де Йонга! И тогда Барса будет чесать репу... Это сейчас, она кричит, что он не продаётся. Когда он получает копейки. А через годик, когда он нарисует клубу зарплату, которую он хочет получать... А еще на фоне его хрустальности... Не всё так однозначно. Далеко не все... За 120 лямов - я бы продал...
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Ну если заплатят отступные , то пусть берут
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Араухо не продаваемый, з Барсой на всегда!!!!))🟦🟥
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"Бавария готова заплатить ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ за Араухо"
Также Бавария:
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Все такие умные да? Этот парень стоит больше…. Барса его не отпустит и уверен, сам тоже не захочет уйти… но есть один способ решения вопроса, Бавария платит 1 млрд. и может завтра забрать… а что? нормальное решение вопроса….. 🤗
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Ответ Гласящий Истину!
Араухо тоже в курсе, что им предметно интересуется Бавария. Спортс, читает регулярно...) При будущем продлении контракта, он заломит себе зарплату - как у Де Йонга! И тогда Барса будет чесать репу... Это сейчас, она кричит, что он не продаётся. Когда он получает копейки. А через годик, когда он нарисует клубу зарплату, которую он хочет получать... А еще на фоне его хрустальности... Не всё так однозначно. Далеко не все... За 120 лямов - я бы продал...
Тогда должни заплатить отступные
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