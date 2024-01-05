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В дебюте за «Барсу» у Роке было 3 опасных момент. Разбираем все

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Витор Роке вышел на последние 15 минут матча «Барсы» с «Лас-Пальмасом» (2:1), и у него было немало возможностей забить в дебютном матче и заявить о себе болельщикам.

Вспомним все шансы, которые Роке получил во вчерашнем матче.

80' Момент после прессинга

Роке хвалят за низкий центр тяжести и впечатляющий темп. Но в данном случае он оказался недостаточно быстр, чтобы перехватить передачу и завершить после ошибки защитника. Кипер оказался сильнее.

96' Момент, о котором можно было только мечтать

Все казалось идеальным. Скамейка запасных «Барсы» была вне себя от радости. Казалось, что звезды сошлись для того, чтобы Роке забил дебютный гол, ведь мяч попал к нему в 10 метрах от ворот, и никто из защитников его не прессинговал.

Но после удара бразильца мяч прокатился мимо штанги.

97' Момент после смены владения

Менее чем через 60 секунд после этого промаха Роке снова оказался в убойной позиции. Фермин отобрал мяч и быстрым пасом нашел Роке.

Витор инстинктивно попытался пробить, но это была отчаянная попытка, которая была легко заблокирована защитниками «Лас-Пальмаса».

1 комментарий
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Матч с Лас Пальмосом для Витора был, как боевая тренировка перед открытием счета голов за Барсу:))
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