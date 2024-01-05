В дебюте за «Барсу» у Роке было 3 опасных момент. Разбираем все
Витор Роке вышел на последние 15 минут матча «Барсы» с «Лас-Пальмасом» (2:1), и у него было немало возможностей забить в дебютном матче и заявить о себе болельщикам.
Вспомним все шансы, которые Роке получил во вчерашнем матче.
80' Момент после прессинга
Роке хвалят за низкий центр тяжести и впечатляющий темп. Но в данном случае он оказался недостаточно быстр, чтобы перехватить передачу и завершить после ошибки защитника. Кипер оказался сильнее.
96' Момент, о котором можно было только мечтать
Все казалось идеальным. Скамейка запасных «Барсы» была вне себя от радости. Казалось, что звезды сошлись для того, чтобы Роке забил дебютный гол, ведь мяч попал к нему в 10 метрах от ворот, и никто из защитников его не прессинговал.
Но после удара бразильца мяч прокатился мимо штанги.
97' Момент после смены владения
Менее чем через 60 секунд после этого промаха Роке снова оказался в убойной позиции. Фермин отобрал мяч и быстрым пасом нашел Роке.
Витор инстинктивно попытался пробить, но это была отчаянная попытка, которая была легко заблокирована защитниками «Лас-Пальмаса».