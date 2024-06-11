Сложная ситуация Феликса. «Атлетико» и «Барса» не могут договориться о будущем Жоау

Жоау Феликс ясно дал понять , что хочет продолжить карьеру в «блаугране»: «Я в аренде, не все зависит от меня. Мой план ясен – я люблю «Барселону» и хочу остаться здесь».

К сожалению, желание игрока не соответствует намерениям «Атлетико» и возможностям «Барсы».

«Атлетико» отказывается идти на уступки в отношении перехода Феликса в «блауграну», передает Mundo Deportivo. «Матрасники» не собираются снижать стоимость трансфера португальца, они требуют за игрока 50 млн евро.

Сейчас «Барселона» не может позволить себе потратить такую сумму на одно подписание. Каталонцы хотят добиться очередной аренды Жоау. «Блауграна» надеется, что сам Феликс поможет договориться с «Атлетико».

Вариант с арендой не слишком удачен для столичного клуба. «Матрасники» надеются максимально отбить сумму, потраченную ими на португальца. Логично, что с продажи «Атлетико» получит больше денег, чем с аренды.

Но есть проблема: отсутствие покупателей. На данный момент нет предложений, которые хотя бы приблизились к той сумме, которую «матрасники» надеются получить за Жоау.

При этом столичный клуб не хочет, чтобы португалец проводил с ними предсезонку. «Атлетико» понимает, что Феликс не хочет работать под руководством Симеоне, поэтому клуб боится, что присутствие Жоау испортит атмосферу в команде.

Возможно, все эти факторы вынудят «Атлетико» пойти навстречу «Барсе», как думаете?