«Клуб рискнул, а мы расплачиваемся»: Куман обвинил «Барсу» в травме Де Йонга
К сожалению, Де Йонг попустит чемпионат Европы из-за повреждения голеностопа. Восстановление голландца двигается слишком медленно.
Френки травмировал лодыжку в матче 32-го тура Ла Лиги против «Мадрида» после борьбы с Феде Вальверде. С тех пор полузащитник «Барсы» не выходил на поле.
Роналд Куман, главный тренер сборной Нидерландов, фактически обвинил «блауграну» в состоянии Де Йонга:
«Тесты показали, что на тренировках Френки де Йонг постоянно чувствует дискомфорт. Мы пришли к выводу, что он не придет в полную физическую форму в ближайшие три недели, к сожалению.
У Френки есть целая история борьбы с подобной травмой, мы должны думать о его здоровье. Его клуб решил рискнуть, а теперь мы должны за это расплачиваться».
Есть ли правда в словах Кумана о риске? Период между двумя травмами Френки, действительно, был очень коротким. 3 марта он травмировал лодыжку, а уже 10 апреля полузащитник играл с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Повреждение повторилось всего через 11 дней – в том самом матче с «Реалом», после которого Де Йонг так и не смог восстановиться и теперь пропустит Евро. За минувший сезон голландец трижды травмировал лодыжку.
А как считаете вы, справедливо ли обвинение Кумана?
Постоянно набрасывает что-то)
Надо же было думать о задачах сборной Нидерландов на Евро.