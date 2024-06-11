«Клуб рискнул, а мы расплачиваемся»: Куман обвинил «Барсу» в травме Де Йонга

К сожалению, Де Йонг попустит чемпионат Европы из-за повреждения голеностопа. Восстановление голландца двигается слишком медленно.

Френки травмировал лодыжку в матче 32-го тура Ла Лиги против «Мадрида» после борьбы с Феде Вальверде. С тех пор полузащитник «Барсы» не выходил на поле.

Роналд Куман, главный тренер сборной Нидерландов, фактически обвинил «блауграну» в состоянии Де Йонга:

«Тесты показали, что на тренировках Френки де Йонг постоянно чувствует дискомфорт. Мы пришли к выводу, что он не придет в полную физическую форму в ближайшие три недели, к сожалению.

У Френки есть целая история борьбы с подобной травмой, мы должны думать о его здоровье. Его клуб решил рискнуть, а теперь мы должны за это расплачиваться».

Есть ли правда в словах Кумана о риске? Период между двумя травмами Френки, действительно, был очень коротким. 3 марта он травмировал лодыжку, а уже 10 апреля полузащитник играл с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Повреждение повторилось всего через 11 дней – в том самом матче с «Реалом», после которого Де Йонг так и не смог восстановиться и теперь пропустит Евро. За минувший сезон голландец трижды травмировал лодыжку.

А как считаете вы, справедливо ли обвинение Кумана?